Гаджет, отслеживающий активность мозга, кофе с грибным порошком, сертификат на психотерапию и другие вещи, которые помогут вывозить, когда стало совсем тяжко.
У массажера есть три режима: для отхода ко сну, повышения тонуса и расслабления глаз. Последний точно оценят те, кто много работает за компьютером.
Красивая и расслабляющая игра: здесь не обязательно соперничать с противником, достаточно сосредоточиться на заселении своего «заповедника» птицами.
Пряный и ароматный чай со вкусом карамели для тех, кому не нравятся привычные антистресс-сборы с привкусом валерьянки.
Лампы дневного света доказали свою эффективность при сезонном аффективном расстройстве. Проще говоря, такая лампа точно поможет стать бодрее.
Часто растения только добавляют стресса: они умирают, а ты часами гуглишь причину. Сансеверия не из таких: просто не мешайте ей, и она будет расти.
Для любительницы (или любителя) Криса Эванса в вашей жизни. Раскраска и активити-бук с актером «Капитана Америки» в главной роли.
Набор средств для тела с интенсивным ароматом лаванды — отличный подарок для тех, кому нужно закрыться в ванной и наконец попуститься.
Свеча, чтобы манифестировать деньги, когда сил их зарабатывать уже не осталось. Пахнет деревом, имбирем и пачули.
Максимально футуристичный гаджет, который отслеживает активность мозга и помогает погружаться в медитацию.
Для тех, кто ценит сборку пазлов как медитацию, но никак не может найти по-настоящему симпатичный экземпляр.
Одеяло с утяжелением помогает уснуть, но можно использовать его и среди дня: чтобы снизить тревожность и расслабиться после стрессовой ситуации.
Для друзей, у которых от количества кофе уже начал дергаться глаз. В этом напитке действие кофеина балансируют грибы чага, рейши и ежовик.