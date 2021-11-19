Гаджет, отслеживающий активность мозга, кофе с грибным порошком, сертификат на психотерапию и другие вещи, которые помогут вывозить, когда стало совсем тяжко.

Массажер для глаз Bork D617

У массажера есть три режима: для отхода ко сну, повышения тонуса и расслабления глаз. Последний точно оценят те, кто много работает за компьютером.

Цена 16 000 р.
Настольная игра «Крылья»

Красивая и расслабляющая игра: здесь не обязательно соперничать с противником, достаточно сосредоточиться на заселении своего «заповедника» птицами.

Цена 6490 р.
Чай Yogi Tea «Успокаивающая карамель»

Пряный и ароматный чай со вкусом карамели для тех, кому не нравятся привычные антистресс-сборы с привкусом валерьянки.

Цена 314 р.
Лампа для светотерапии Northern Light Technology Travelite

Лампы дневного света доказали свою эффективность при сезонном аффективном расстройстве. Проще говоря, такая лампа точно поможет стать бодрее.

Цена $131,99 + $46 доставка
Сансевиерия цилиндрическая

Часто растения только добавляют стресса: они умирают, а ты часами гуглишь причину. Сансеверия не из таких: просто не мешайте ей, и она будет расти.

Цена 2888 р.
Раскраска с Крисом Эвансом

Для любительницы (или любителя) Криса Эванса в вашей жизни. Раскраска и активити-бук с актером «Капитана Америки» в главной роли.

Цена $14,95
Подарочный набор Lush Relax

Набор средств для тела с интенсивным ароматом лаванды — отличный подарок для тех, кому нужно закрыться в ванной и наконец попуститься.

Цена 2500 р.
Свеча PurPur Money

Свеча, чтобы манифестировать деньги, когда сил их зарабатывать уже не осталось. Пахнет деревом, имбирем и пачули.

Цена 1850 р.
Нейрообруч для медитации Muse 2

Максимально футуристичный гаджет, который отслеживает активность мозга и помогает погружаться в медитацию.

Цена 31 750 р.
Пазл с цветами Asos

Для тех, кто ценит сборку пазлов как медитацию, но никак не может найти по-настоящему симпатичный экземпляр.

Цена 1190 р.
Одеяло Совы «Гречишное»

Одеяло с утяжелением помогает уснуть, но можно использовать его и среди дня: чтобы снизить тревожность и расслабиться после стрессовой ситуации.

Цена 7970 р.
Сертификат в YouTalk

Если ваш близкий действительно совсем не вывозит, лучший подарок — сертификат на психотерапию. Никуда идти не придется — сессии дистанционные.

Цена По выбору; пакет из 4 сеансов стоит 9500 р.
Crash-Free Latte ReFeel

Для друзей, у которых от количества кофе уже начал дергаться глаз. В этом напитке действие кофеина балансируют грибы чага, рейши и ежовик.

Цена 1500 р.