Не забывайте об увлажнении после душа

Кремы и лосьоны лучше всего наносить прямо после душа, когда на теле еще осталась влага. Специалисты советуют использовать плотные текстуры — жирные кремы или мази. В таком случае коже понадобится чуть больше времени для впитывания средства. Если вы принимаете душ утром и у вас нет возможности ждать, лучше выбрать легкий лосьон, чем пренебречь увлажнением вообще.