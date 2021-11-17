С наступлением холодов кожа начинает переживать нелегкие времена. С одной стороны ее обезвоживает сухой воздух дома, с другой — сушит мороз на улице. Последней каплей становится горячий душ, в котором так приятно согреться, но который тоже раздражает кожу. Делимся советами специалистов, как избежать неприятных последствий водных процедур.
Дерматологи советуют ограничить время принятия душа до пяти минут. Особенно стоит прислушаться обладателям сухой, чувствительной и атопичной кожи.
Долго стоять под слишком горячим душем и думать о жизни, конечно, приятно, но именно во время таких процедур разрушается защитный барьер кожи. Это приводит к сухости и может стать даже причиной акне. Для мытья лучше выбрать комфортную, теплую воду.
Минимизируйте использование мыла, средств для тела со скрабирующими частицами или ярких, ароматных гелей. Для безопасного очищения остановитесь на маслах и гелях без лишних запахов и спецэффектов. А лучше обратите внимание на аптечные марки и их линейки для чувствительной кожи.
Агрессивное механическое воздействие — будь то активное намыливание тела мочалкой или шустрое растирание полотенцем — еще один лишний раздражитель для нашей кожи. Считается, что правильнее ласково промокнуть кожу, оставив ее немного влажной.
Кремы и лосьоны лучше всего наносить прямо после душа, когда на теле еще осталась влага. Специалисты советуют использовать плотные текстуры — жирные кремы или мази. В таком случае коже понадобится чуть больше времени для впитывания средства. Если вы принимаете душ утром и у вас нет возможности ждать, лучше выбрать легкий лосьон, чем пренебречь увлажнением вообще.
9 щадящих средств для мытья сухой, чувствительной и атопичной кожи
Гель для душа Atopalm Top to Toe, 2190 р.
Очищающее масло для душа Eucerin Atopi Control, 1155 р.
Очищающее масло Noreva Xerodiane AP+, 1859 р.
Очищающее масло Uriage Xemose, 945 р.
Эмульсия для купания «Эмолиум», 1222 р.
Очищающий гель Topicream, 1247 р.
Очищающий крем-гель La Roche-Posay Lipikar Syndet AP+, 1518 р.
Молочко для купания Babyid, 600 р.
Масло для душа Bioderma Atoderm, 2125 р.