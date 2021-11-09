Ни у кого не было сомнений в том, что коллаборационные пуховики Канье Уэста и Gap будт раскуплены в считаные мгновения после релиза. Укороченная куртка, в которой рэпер неоднократно появлялся на публике летом, отличалась не только оверсайз-кроем, но и отсутствием молнии. Что касается последнего, то, на наш взгляд, это скорее недостаток. Особенно в условиях российской зимы.

Так или иначе, достойные оверсайз-пуховики есть и у других брендов — как в массмаркете, так и в люксовом сегменте. Ключевые элементы при поиске — вышеупомянутый оверсайз-крой и заниженная линия плеч. Укороченные модели без капюшона можно найти, например, у Monki и Daily Paper; более практичные варианты представлены в коллекциях у Jordan или Paria Farzaneh.

Если вы хотите обзавестись пуховиком, максимально приближенным к модели Канье, советуем присмотреться к бренду Entire Studios. Его основали бывшие сотрудники Yeezy — Себастьян Хант и Дилан Ричардс. В их регулярных релизах похожие куртки встречаются в различных цветовых решениях.