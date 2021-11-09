Яркие и теплые решения на любой кошелек.

Ни у кого не было сомнений в том, что коллаборационные пуховики Канье Уэста и Gap будт раскуплены в считаные мгновения после релиза. Укороченная куртка, в которой рэпер неоднократно появлялся на публике летом, отличалась не только оверсайз-кроем, но и отсутствием молнии. Что касается последнего, то, на наш взгляд, это скорее недостаток. Особенно в условиях российской зимы.

Так или иначе, достойные оверсайз-пуховики есть и у других брендов — как в массмаркете, так и в люксовом сегменте. Ключевые элементы при поиске — вышеупомянутый оверсайз-крой и заниженная линия плеч. Укороченные модели без капюшона можно найти, например, у Monki и Daily Paper; более практичные варианты представлены в коллекциях у Jordan или Paria Farzaneh.

Если вы хотите обзавестись пуховиком, максимально приближенным к модели Канье, советуем присмотреться к бренду Entire Studios. Его основали бывшие сотрудники Yeezy — Себастьян Хант и Дилан Ричардс. В их регулярных релизах похожие куртки встречаются в различных цветовых решениях.

Jordan

15 533 р.

Moncler

72 105 р.

Represent

28 354 р.

Pull & Bear

4999 р.

Bershka

4999 р.

Parajumpers

47 813 р.

Ader Error

56 905 р.

Paria Farzaneh

66 405 р.

Monki

5000 р.

Ushatáva

24 000 р.

Daily Paper

19 000 р.

12 Storeez

22 980 р.