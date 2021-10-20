Бренд Pat McGrath Labs появился на полках Sephora.

Визажистка Пэт Макграт — звезда модных показов и съемок с 30-летним стажем. Назовите любого именитого дизайнера — и, скорее всего, Макграт с ним работала. В ее послужном списке Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, Prada, Miu Miu, Balenciaga, Lanvin, Dolce & Gabbana, Versace, Maison Margiela и не только. В разные годы Пэт помогала люксовым брендам развивать свои косметические направления, а в 2015 году основала собственную марку Pat McGrath Labs.

Сперва бренд продавался дропами, которые мгновенно разлетались, а иногда и перепродавались втридорога. Первый продукт — универсальный золотой пигмент Gold 001 полностью раскупили менее чем за 10 минут. Постепенно Пэт стала выпускать постоянные коллекции, после косметика появилась в американской Sephora, а с 20 октября 2021 года ее можно купить и в России.

Палетка теней Pat McGrath Labs Mothership VII: Divine Rose, от 12 146 р.

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Палетка теней Pat McGrath Labs Mothership V: Bronze Seduction, от 12 146 р.

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Губная помада Pat McGrath Labs MatteTrance, от 3680 р.

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Фанаты бренда Pat McGrath Labs советуют в первую очередь присмотреться к теням. Их главные особенности — необычная мягкая консистенция, хорошая отдача пигмента и сложные оттенки. Второй по популярности сегмент — хайлайтеры. Их Пэт делает практически голографическими. Также в линейке представлены матовые помады, необычные бальзамы для губ и другие продукты для макияжа глаз и лица.

Продукты Pat McGrath Labs уже доступны в интернет-магазине Sephora и в офлайн-точках сети.