Визажистка Пэт Макграт — звезда модных показов и съемок с 30-летним стажем. Назовите любого именитого дизайнера — и, скорее всего, Макграт с ним работала. В ее послужном списке Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, Prada, Miu Miu, Balenciaga, Lanvin, Dolce & Gabbana, Versace, Maison Margiela и не только. В разные годы Пэт помогала люксовым брендам развивать свои косметические направления, а в 2015 году основала собственную марку Pat McGrath Labs.

Сперва бренд продавался дропами, которые мгновенно разлетались, а иногда и перепродавались втридорога. Первый продукт — универсальный золотой пигмент Gold 001 полностью раскупили менее чем за 10 минут. Постепенно Пэт стала выпускать постоянные коллекции, после косметика появилась в американской Sephora, а с 20 октября 2021 года ее можно купить и в России.