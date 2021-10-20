Бренд Pat McGrath Labs появился на полках Sephora.
Визажистка Пэт Макграт — звезда модных показов и съемок с 30-летним стажем. Назовите любого именитого дизайнера — и, скорее всего, Макграт с ним работала. В ее послужном списке Christian Dior, Louis Vuitton, Gucci, Givenchy, Prada, Miu Miu, Balenciaga, Lanvin, Dolce & Gabbana, Versace, Maison Margiela и не только. В разные годы Пэт помогала люксовым брендам развивать свои косметические направления, а в 2015 году основала собственную марку Pat McGrath Labs.
Сперва бренд продавался дропами, которые мгновенно разлетались, а иногда и перепродавались втридорога. Первый продукт — универсальный золотой пигмент Gold 001 полностью раскупили менее чем за 10 минут. Постепенно Пэт стала выпускать постоянные коллекции, после косметика появилась в американской Sephora, а с 20 октября 2021 года ее можно купить и в России.
Палетка теней Pat McGrath Labs Mothership VII: Divine Rose, от 12 146 р.
Палетка теней Pat McGrath Labs Mothership V: Bronze Seduction, от 12 146 р.
Палетка хайлайтеров Pat McGrath Labs Skin Fetish: Sublime Skin Highlighting Trio, от 5754 р.
Блеск для губ Pat McGrath Labs Lust: Gloss, от 3026 р.
Бальзам для губ Pat McGrath Labs Lip Fetish Astral Balm, от 3834 р.
Бальзам для губ Pat McGrath Labs Lip Fetish Balm Noir, от 3834 р.
Губная помада Pat McGrath Labs MatteTrance, от 3680 р.
Фанаты бренда Pat McGrath Labs советуют в первую очередь присмотреться к теням. Их главные особенности — необычная мягкая консистенция, хорошая отдача пигмента и сложные оттенки. Второй по популярности сегмент — хайлайтеры. Их Пэт делает практически голографическими. Также в линейке представлены матовые помады, необычные бальзамы для губ и другие продукты для макияжа глаз и лица.
Продукты Pat McGrath Labs уже доступны в интернет-магазине Sephora и в офлайн-точках сети.