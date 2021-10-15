За последние годы комбуча стала ультимативным «здоровым выбором» в мире напитков. Производители активно используют заявления о ее полезных свойствах в маркетинге, а выращивать собственный чайный гриб дома — это настоящий велнес-флекс. Разбираемся, действительно ли неприглядная штука из бабушкиных литровых банок оказалась эликсиром здоровья.

Комбуча и чайный гриб — это точно одно и то же?

Да, это два названия одного и того же напитка. Для его приготовления нужны симбиотическая бактериально-дрожжевая культура (та самая «шапка», плавающая на поверхности), сахар и чай. Бактериальную культуру можно вырастить дома, «отщипнуть» у знакомых или купить в специализированных магазинах. Ее также можно получить из бутылки промышленной комбучи — достаточно оставить ее при комнатной температуре на некоторое время и дождаться, когда естественный осадок сформируется в плотную ткань гриба. Чай для приготовления напитка можно использовать любой — от обычного в пакетиках до элитных китайских купажей. Главное — выбирать сорта без ароматизаторов и других добавок. Это значит, что для приготовления комбучи не подойдут молочный улун (за молочный вкус в нем всегда отвечает ароматизатор) или фруктовые чаи — из‑за содержащихся в них эфирных масел на чайном грибе может появиться плесень. Правильно приготовленный чайный гриб — это газированный и кислый напиток со значением pH от 2,5 до 3,5. Для сравнения: pH столового уксуса находится примерно в этом же диапазоне.

Что говорят о пользе чайного гриба?

Говард Телфорд, глава исследований Euromonitor International по рынку безалкогольных напитков, утверждает, что вокруг комбучи сформировался своеобразный «нимб здоровья». И это действительно так: чайному грибу приписывают огромное количество полезных свойств. Среди них улучшение пищеварения, укрепление иммунной системы и помощь при диабете. Часто упоминают и эффект «детоксикации»: но важно помнить, что дополнительное очищение организма от токсинов необходимо только при тяжелых отравлениях (и в таких случаях комбуча не поможет). А в повседневной жизни с функциями детокса отлично справляются почки, печень, легкие, кишечник и кровь. Некоторые пропоненты целебного употребления комбучи заявляют о ее противораковых свойствах, а также утверждают, что регулярное употребление напитка помогает справляться с аутоиммунными заболеваниями. Кроме того, на волне популярности исследований в области микробиома комбуче присвоили еще одно преимущество: высокое содержание пробиотиков, поддерживающих здоровье кишечника. В западных супермаркетах бутылки с комбучей иногда можно встретить в холодильниках по соседству с баночками пробиотических йогуртов.

Что из этого правда?

Если заглянуть в научные исследования, оказывается, что доказательств нет практически ни у одного из этих заявлений. Так, на самом деле наличие пробиотиков в комбуче спорно. Мы знаем, что пробиотики содержатся в ферментированных молочных продуктах, таких как йогурт или кефир. Но до сих пор ученым не удалось обнаружить пробиотические свойства бактерий в чайном грибе. То, что этот напиток тоже ферментирован, не значит, что на него можно «переносить» свойства кисломолочных продуктов. Некоторые исследования показали антимикробную, антиоксидантную и даже антиканцерогенную активность комбучи. Но важно понимать, что абсолютное большинство этих испытаний были in vitro, то есть проводились на клеточных культурах. Мы до сих пор не знаем, как напиток ведет себя в человеческом организме и имеет ли хотя бы половину тех многообещающих свойств, которые проявляются при прямом нанесении на клетки в лабораторных условиях. Но не спешите расстраиваться. Чайный гриб — это и вправду довольно здоровая альтернатива газированным напиткам или сокам. Несмотря на то что для самого производства комбучи нужно немало сахара, в конечном продукте ферментации его оказывается совсем немного. Так, в стакане покупного напитка в среднем всего 30 калорий и от 2 до 8 грамм сахара. Это меньше, чем в большинстве других безалкогольных напитков, которые можно встретить на полках. Комбуча также содержит полезные элементы: например, витамины группы B и молочнокислые бактерии. В конце концов, она сохраняет в себе чайные полифенолы, известные антиоксидантными свойствами.

Так стоит ли пить чайный гриб?

Людям с некоторыми заболеваниями комбуча противопоказана. К ним относится ацидоз — состояние, при котором pH крови становится слишком кислотным. Науке даже известен случай, когда женщина с этим диагнозом скоропостижно скончалась после употребления комбучи. Увлекаться чайным грибом не стоит и людям с ослабленным иммунитетом: у них напиток может провоцировать возникновение инфекций. Людям с сахарным диабетом и преддиабетным состоянием стоит следить за содержанием сахара в покупной комбуче: некоторые производители дополнительно подслащают напиток. Если противопоказаний нет, все зависит от того, нравится ли вам чайный гриб. Если кисло-газированный вкус напитка вам приятен, вы можете пить его в умеренных количествах хоть каждый день. Но ожидать от него налаженного пищеварения, защиты от простуды и облегчения хронических заболеваний точно не стоит. Точно так же не стоит пить чайный гриб через силу, ради полезных свойств. Все «чудодейственные» свойства комбучи вы можете получить из здорового, сбалансированного питания.