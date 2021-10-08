Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Ищет аргументы, зачем ей еще одна леопардовая шуба

View this post on Instagram Публикация от LOTTA (@lottavolkova) Художница Kasia Bielska (Кася Бельская) мастерски работает с телесностью — обязательно перейдите по отметке Лотты и изучите ее профиль

View this post on Instagram Публикация от Clive Xiong (@clivexiong) Прием со слипшимися ресницами не новый, но эти фото заставят вас достать из закромов цветную тушь

View this post on Instagram Публикация от Tamara (@toucheconomy) Зачем целлофан и крафтовая бумага, если можно подарить вместе с букетом буквально частичку себя

Анна Махорина Пошла обрезать пиджаки, рубашки и свитеры

View this post on Instagram Публикация от Marc Jacobs (@marcjacobs) Marc Jacobs выпустил коллаборацию с Nodaleto и снял к релизу ролик немного в стиле «Sex Education»

View this post on Instagram Публикация от Pair of Kings Podcast (@pairofkingspod) «Сделайте репост, если вы решаете все свои проблемы, просто покупая ненужную одежду, которую наденете максимум пару раз… или если вы любите мак-н-чиз»