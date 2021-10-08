Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно этим мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Ищет аргументы, зачем ей еще одна леопардовая шуба
Художница Kasia Bielska (Кася Бельская) мастерски работает с телесностью — обязательно перейдите по отметке Лотты и изучите ее профиль
Прием со слипшимися ресницами не новый, но эти фото заставят вас достать из закромов цветную тушь
Зачем целлофан и крафтовая бумага, если можно подарить вместе с букетом буквально частичку себя
Анна Махорина
Пошла обрезать пиджаки, рубашки и свитеры
Miu Miu выпустили просто идеальную коллекцию д̶л̶я̶ ̶л̶ю̶д̶е̶й̶ ̶с̶ ̶и̶д̶е̶а̶л̶ь̶н̶ы̶м̶ ̶п̶р̶е̶с̶с̶о̶м̶
Каблуки-розы на шоу Loewe — это, конечно, занимательно, но настоящие ведьмы выбирают вот такие
Marc Jacobs выпустил коллаборацию с Nodaleto и снял к релизу ролик немного в стиле «Sex Education»
«Сделайте репост, если вы решаете все свои проблемы, просто покупая ненужную одежду, которую наденете максимум пару раз… или если вы любите мак-н-чиз»
Ин Франк
Редактор раздела «Кроссовки»
Роскошная куртка из осенне-зимней коллекции South2 West8, созданная в коллаборации с аутдор-брендом Marmot
Достаточно редкая футболка Comme Des Garçons Homme Plus с принтом-иллюзией
Солидная карета. Ни больше ни меньше