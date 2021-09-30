Шерстяной чехол для подушки, прозрачный стол-шкатулка, часы-мяч и еще 11 вещей для красивого интерьера.
H&M удачно сотрудничает с тремя художницами из Парижа, Сан-Паоло и Берлина. Эта декоративная ваза будет напоминать вам о лете.
Минусы столика: в нем все видно. Плюсы столика: в нем все видно.
Текстиль для дома тоже может быть сезонным: этот чехол на половину выполнен из шерсти.
Ваза создана полностью вручную в жгутовой технике лепки из каменной массы.
Предмет для гастроэнтузиастов, у которых даже утилитарные вещи для кухни выглядят эстетично.
Стул с сиденьем в форме палитры можно использовать и в гостиной, и в детской.
Доска выпущена в коллаборации с инклюзивными мастерскими «Простые вещи». Все средства от продаж направляются на развитие проекта мастерских.
Лаконичный стеллаж из дуба, на который удачно встанут и кашпо, и арт-буки.
Коллаборация World Chess и Дулевского фарфорового завода — набор для чаепития под сериал «Ход королевы».
Кухонный гаджет от итальянских дизайнеров напоминает минималистичную детскую игрушку.
Фарфоровые тарелки с покрытием омбре и золотой окантовкой. Выглядят мистически и подойдут не только в качестве посуды.
Часть коллекции в честь 60-летия бренда — эта свеча с отсылкой к нулевому километру Франции. Внутри композиции — благовония и древесина.