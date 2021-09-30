Шерстяной чехол для подушки, прозрачный стол-шкатулка, часы-мяч и еще 11 вещей для красивого интерьера.

Ваза H&M

H&M удачно сотрудничает с тремя художницами из Парижа, Сан-Паоло и Берлина. Эта декоративная ваза будет напоминать вам о лете.

Цена 2799 р.
Столик-шкатулка Glasar

Минусы столика: в нем все видно. Плюсы столика: в нем все видно.

Цена 12 969 р.
Чехол для подушки Arket

Текстиль для дома тоже может быть сезонным: этот чехол на половину выполнен из шерсти.

Цена 3500 р.
Ваза Gypsy Gypsum

Ваза создана полностью вручную в жгутовой технике лепки из каменной массы.

Цена 7900 р.
Сито Zara

Предмет для гастроэнтузиастов, у которых даже утилитарные вещи для кухни выглядят эстетично.

Цена 1999 р.
Табурет Zara

Стул с сиденьем в форме палитры можно использовать и в гостиной, и в детской.

Цена 7999 р.
Лампа H&M

Для дома в стиле Канье Уэста.

Цена 4999 р.
Разделочная доска Delo Design

Доска выпущена в коллаборации с инклюзивными мастерскими «Простые вещи». Все средства от продаж направляются на развитие проекта мастерских.

Цена 1500 р.
Часы Chinatown Market

Маскот бренда теперь показывает время.

Цена 6990 р.
Стеллаж Unique Furniture

Лаконичный стеллаж из дуба, на который удачно встанут и кашпо, и арт-буки.

Цена 21 600 р.
Чайный набор World Chess

Коллаборация World Chess и Дулевского фарфорового завода — набор для чаепития под сериал «Ход королевы».

Цена 16 000 р. за большой набор
Мельница для специй Alessi

Кухонный гаджет от итальянских дизайнеров напоминает минималистичную детскую игрушку.

Цена 9153 р.
Набор тарелок L'Objet

Фарфоровые тарелки с покрытием омбре и золотой окантовкой. Выглядят мистически и подойдут не только в качестве посуды.

Цена 22 098 р.
Свеча Diptyque

Часть коллекции в честь 60-летия бренда — эта свеча с отсылкой к нулевому километру Франции. Внутри композиции — благовония и древесина.

Цена 9520 р.
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