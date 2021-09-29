Утепленные кеды со стеганым верхом, анималистичная расцветка Air Force 1, кроссовки от Дуэйна Скалы Джонсона и еще 9 достойных внимания пар.

Nike Air Force 1 '07 Low

Очередная анималистическая расцветка кроссовок Air Force.

Цена 11 000 р.
Ecco Elo

Датский бренд продолжает пополнять ассортимент новыми кроссовками. Модель Elo получила верх из текстурной кожи, броскую подошву и необычную шнуровку.

Цена 13 990 р.
Moonstar Bumper Court

Лаконичные кеды на осень или премиальная альтернатива для тех, кто устал от базовых моделей Converse и Vans.

Цена 17 909 р.
Under Armour UA Project Rock 4

Дуэйн Джонсон выпустил очередную коллаборацию с американским спортивным брендом. Помимо спортивной формы в нее вошли яркие кроссовки для тренировок.

Цена 13 599 р.
Adieu Type W.O

Помимо роскошных лоферов и дерби в арсенале французского бренда можно найти и сдержанные кеды на каждый день.

Цена 19 709 р.
Nike Air Max BW OG

После недолгого отсутствия модель Air Max BW вновь появилась на горизонте. В ностальгической черно-синей расцветке.

Цена £125
Good News Palm

Экологичный бренд из Лондона перевыпустил свои фирменные кеды с адапатированным под осень стеганым верхом.

Цена 12 509 р.
Puma Suede Crepe

Puma продолжает эксперименты с культовым силуэтом Suede. В этот раз немецкий бренд использовал премиальную замшу, а привычную подошву заменил креповой.

Цена 9 900 р.
Mita x 24 Karats x Mizuno Contender

Тройная коллаборация на базе классической беговой модели. Осенняя цветовая схема разбавлена эффектным паттерном с долларовыми купюрами.

Цена £110
adidas Originals Ozrah

Спортивный бренд выпустил футуристичную пару, созданную совместно с цифровой художницей RUBY 9100M.

Цена 14 999 р.
Saucony Shadow 6000

В этом году американский бренд сделал ставку на свой классический силуэт Shadow 6000. Рекомендуем особенно приглядеться к паре в черном цвете.

Цена 12 700 р.
adidas Originals Forum 84

Спортивный бренд продолжает выпускать новые расцветки вернувшейся баскетбольной модели. На этот раз пара получила сдержанный верх из черной замши.

Цена £85