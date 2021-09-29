Утепленные кеды со стеганым верхом, анималистичная расцветка Air Force 1, кроссовки от Дуэйна Скалы Джонсона и еще 9 достойных внимания пар.
Датский бренд продолжает пополнять ассортимент новыми кроссовками. Модель Elo получила верх из текстурной кожи, броскую подошву и необычную шнуровку.
Лаконичные кеды на осень или премиальная альтернатива для тех, кто устал от базовых моделей Converse и Vans.
Дуэйн Джонсон выпустил очередную коллаборацию с американским спортивным брендом. Помимо спортивной формы в нее вошли яркие кроссовки для тренировок.
Помимо роскошных лоферов и дерби в арсенале французского бренда можно найти и сдержанные кеды на каждый день.
После недолгого отсутствия модель Air Max BW вновь появилась на горизонте. В ностальгической черно-синей расцветке.
Экологичный бренд из Лондона перевыпустил свои фирменные кеды с адапатированным под осень стеганым верхом.
Puma продолжает эксперименты с культовым силуэтом Suede. В этот раз немецкий бренд использовал премиальную замшу, а привычную подошву заменил креповой.
Тройная коллаборация на базе классической беговой модели. Осенняя цветовая схема разбавлена эффектным паттерном с долларовыми купюрами.
Спортивный бренд выпустил футуристичную пару, созданную совместно с цифровой художницей RUBY 9100M.
В этом году американский бренд сделал ставку на свой классический силуэт Shadow 6000. Рекомендуем особенно приглядеться к паре в черном цвете.
Спортивный бренд продолжает выпускать новые расцветки вернувшейся баскетбольной модели. На этот раз пара получила сдержанный верх из черной замши.