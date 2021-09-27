Вокруг акне существует множество мифов и вредных заблуждений: от советов побольше загорать, чтобы подсушить высыпания, до классического «Родишь — пройдет!», которое слышала каждая девочка-подросток. Разбираемся, что о популярных народных поверьях говорит наука.

Беременность и роды не вылечат акне — зато могут сами вызвать высыпания

Пожалуй, один из самых вредных мифов об акне связан с родами. С детства многим девочкам внушали, что во имя избавления от проблем с кожей нужно стремиться пораньше выйти замуж и родить: тогда гормональный фон нормализуется, и кожа станет чистой. Но у таких утверждений нет совершенно никакой доказательной базы. Вынашивание ребенка — это период серьезной нагрузки на организм и масштабной гормональной перестройки. Так, во время беременности повышается уровень гормона прогестерона. Этот гормон известен тем, что стимулирует сальные железы и повышает выработку кожного жира. Он же, кстати, достигает высоких отметок во время овуляции и лютеиновой фазы цикла — именно поэтому многие женщины отмечают ухудшение состояния кожи перед менструацией. Помимо прогестерона во время беременности растет и уровень андрогенов. Своего пика он достигает к концу третьего триместра — в этот период высокий уровень андрогенов необходим для подготовки шейки матки к родам. Такой скачок приводит к повышенному выделению кожного сала и также может стать причиной высыпаний. Это касается не всех женщин: если рецепторы сальных желез в коже не слишком чувствительны к андрогенам, легкое усиление жирности может выглядеть как то самое «здоровое сияние», часто приписываемое беременным. Но если чувствительность рецепторов к андрогенам высокая (как это часто бывает в случаях хронического акне), то последние три месяца беременности могут стать нелегким испытанием для кожи. Хорошая новость: в большинстве случаев после беременности проблемы с кожей постепенно разрешаются сами, по мере возвращения уровня андрогенов и прогестерона в норму. Но важно понимать, что кожа вернется лишь к своему обычному состоянию. Это значит, если до беременности у вас были хронические высыпания, они останутся с вами — пройдет лишь фаза обострения.

Отказ от молочных продуктов — это не обязательное условие в терапии акне

Совет полностью отказаться от коровьего молока и молочных продуктов, если у вас есть прыщи, можно часто услышать в бьюти-блогах или на семейных застольях (от двоюродной тети, чья знакомая именно так «полностью излечилась от высыпаний»). Но едва ли вы услышите его в кабинете квалифицированного врача-дерматолога: ведь данных о том, как молоко влияет на акне, все еще очень мало. Связывать акне с молоком стали после масштабного исследования 1998 года с участием 47 355 женщин. В его ходе обнаружилось, что те участницы, которые выпивали от двух стаканов обезжиренного молока в день, почти вдвое чаще обращались к врачам с жалобами на высыпания. В этом и заключаются основные результаты исследования: оно было ретроспективным и основывалось только на воспоминаниях женщин о своем рационе. Тяжесть высыпаний участницы тоже оценивали сами. В исследовании не было ни анализов, ни профессиональной оценки степени акне. Такая методология очень далека от стандартов современной науки. Но были и другие исследования. В 2016 году группа ученых при помощи 225 участников обнаружила, что с повышенным риском акне связано потребление именно обезжиренного молока, в то время как остальные виды молока, вне зависимости от их гликемических показателей и калорийности, такого эффекта не давали. Правда, авторы исследования 2021 года с такими выводами не согласны: они считают, что все дело в инсулиновом индексе молока (показателе, выражающем количество инсулина, которое организм выделяет в ответ на употребление определенных продуктов), а не в содержании жира. В общем, очевидно, что ученые все еще не совсем понимают, как именно молоко влияет на кожу. Американская ассоциация дерматологов также подчеркивает, что данных о связи молочных продуктов (например, сыров и йогуртов) с акне нет и вовсе. В качестве эксперимента всегда можно попробовать исключить молоко из своего рациона на несколько недель и проверить, повлияет ли это на количество и тяжесть высыпаний . Если изменений не последует, значит, вашему организму вполне комфортно и с молоком.

Секс вообще ни при чем

Предупреждаем: это будет самый короткий пункт. Кажется, ученым вообще не приходило в голову изучать этот вопрос серьезно, поэтому научных трудов о том, что половые акты не лечат прыщи, в медицинских библиотеках не найти. На сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании этому мифу посвящена ровно одна строчка: «Занятия сексом или мастурбацией не улучшат и не ухудшат состояние кожи с акне». Но, несмотря на всю абсурдность, сексу продолжают приписывать дерматологические эффекты. В 2020 году секс-блогерка Татьяна Никонова, отвечая на вопрос подписчицы, высказала логичное предположение об истоках такого мифа: «Думаю, идея о связи прыщей и отсутствия секса родилась во времена, когда женщины рано выходили замуж. Незадолго до этого заканчивался переходный период, и те, у кого прыщи только в это время появлялись, их лишались. В итоге секс (в браке) привязали к отсутствию акне». Парням-подросткам чаще рассказывают «страшилки» о том, что к высыпаниям на лице приводят мастурбация и сопутствующие ей гормональные скачки. На самом деле, небольшие гормональные изменения действительно происходят в мужском организме во время мастурбации (или секса): тестостерон ненадолго подскакивает, но возвращается к обычному уровню сразу после эякуляции. Длительные периоды воздержания могут делать такие скачки более интенсивными, но они остаются кратковременными: никаких долгосрочных гормональных изменений мастурбация за собой не влечет . Поэтому мифу о ее связи с прыщами место там же, где легенде о волосатых ладонях, — на свалке истории!

Если врач предлагает лечить демодекоз, стоит обратиться к другому специалисту

Один из излюбленных способов российских дерматологов «старой школы» лечить акне — это найти на коже человека клещ-демодекс и приняться его уничтожать. И с этим есть большая проблема: исследования показывают, что на коже 100% людей старше 18 лет есть хотя бы один вид этого клеща (а иногда и сразу несколько). Дело в том, что само по себе наличие демодекса вообще не является проблемой: будучи частью микроба кожи, он спокойно проводит время в ее сальных железах, питаясь кожным жиром и никого не трогая. Но его чрезмерное размножение действительно обнаруживается при различных кожных заболеваниях (например, при розацеа. Правда, это не значит, что именно демодекс эти заболевания вызывает: скорее на уже пораженной коже создаются более благоприятные условия для его активного размножения. Иследований, подтверждающих связь акне с демодексом, в международных научных журналах нет. Диагноз «демодекоз», который на просторах СНГ нередко ставят людям с акне, в медицинской литературе описывается как заболевание, затрагивающее чаще всего пожилых людей. Для демодекоза характерны покраснения и сыпь, иногда напоминающая розацеа. Такое заболевание часто встречается у людей с ослабленным иммунитетом: например, у пациентов с ВИЧ-инфекцией или лейкемией. Лечение от демодекоза в случае с обычным акне опасно тем, что почти всегда связано с длительным приемом наружных или системных антибиотиков (при этом смысла в таком лечении практически нет). Злоупотребление антибиотиками в терапии акне — одна из причин нарастающей резистентности. Это значит, что такие методы терапии в долгосрочной перспективе могут привести к появлению устойчивых штаммов бактерий на коже и сделать дальнейшее лечение акне еще сложнее. Не говоря уже о том, что эритромицин и клиндамицин — препараты, чаще всего назначаемые при высыпаниях, — также используются при инфекциях дыхательных путей. И поверьте, вы бы не хотели, чтобы они перестали работать.

Загар может временно облегчить воспаление — но оно того не стоит

Многие отмечают, что после недельного пляжного отдыха возвращаются домой с чистой кожей. Вывод напрашивается сам собой: солнце лечит прыщи, а значит, нужно почаще подставлять под его лучи лицо. Но все, как обычно, не так просто. Есть как минимум два механизма, благодаря которым после солнечных ванн кожа выглядит лучше. Во-первых, ультрафиолетовое излучение действительно обладает противовоспалительными свойствами, поэтому светотерапию долгое время прописывали при таких кожных заболеваниях, как псориаз. На акне такое свойство ультрафиолета тоже влияет положительно: воспаленные элементы становятся менее крупными и болезненными, а иногда и совсем исчезают. Во-вторых, загар маскирует красноту — тон загорелой кожи выглядит более равномерным, а пятна постакне становятся практически незаметными. К сожалению, на этом положительные эффекты UV-излучения на кожу заканчиваются. После кратковременного улучшения все проблемы с кожей вернутся, а вот нанесенный солнечными лучами вред останется с вами навсегда. Любой загар увеличивает риск заболеть раком кожи (карциномой или базалиомой), а солнечный ожог существенно увеличивает риск самой «злой» кожной онкологии — меланомы. Кроме того, солнечные лучи повреждают волокна коллагена. Это приводит не только к ранним возрастным изменениям, но и к более выраженным постакне — рубцам: кожа с поврежденным коллагеном хуже восстанавливается. А еще солнечный свет может и сам становиться причиной специфических высыпаний: фотодерматоз (или полиморфная световая сыпь) встречается у 10–20% людей. Лечение светом можно добавлять в общий режим ухода за проблемной кожей, но это должны быть контролируемые процедуры с безопасным излучением. Так, вместо похода в солярий можно попробовать фотодинамическую терапию или лечение IPL-лазером. Такие методы показывают довольно высокую эффективность: фотодинамическая терапия в течение 12 недель может привести к уменьшению количества высыпаний на 72%.