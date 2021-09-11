Продукты нового направления бренда можно будет купить в поп-апе на территории ЦУМа с 11 сентября.
В начале этого лета стало известно, что модный дом Valentino расширяет свой ассортимент. Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли объявил о запуске бренда декоративной косметики Valentino Beauty. В число первых продуктов вошли 18 оттенков тонального крема, 50 видов помад, несколько сияющих продуктов для глаз, универсальные румяна, которые можно использовать в качестве теней, пудреницы в виде сумочек и не только.
Помада для губ Valentino Beauty Rosso Valentino, 4500 р.
Блеск-глиттер для губ и щек Valentino Beauty Dreamdust, 4500 р.
Лайнер 2-в-1 Valentino Beauty Twin Liner, 3830 р.
Пудра-клатч Valentino Beauty Go-Clutch, 15 300 р.
База под макияж Valentino Beauty V-ligter, 6990 р.
Тени-глиттер для век Valentino Beauty Dreamdust, 3890 р.
Моно-тени-румяна Valentino Beauty Eye2cheek, 4400 р.
11 сентября Valentino Beauty появится и в России. Подобрать идеальную красную помаду или попробовать новаторские текстуры можно будет в поп-ап-пространстве бренда в ЦУМе.