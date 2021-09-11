Продукты нового направления бренда можно будет купить в поп-апе на территории ЦУМа с 11 сентября.

В начале этого лета стало известно, что модный дом Valentino расширяет свой ассортимент. Креативный директор Пьерпаоло Пиччоли объявил о запуске бренда декоративной косметики Valentino Beauty. В число первых продуктов вошли 18 оттенков тонального крема, 50 видов помад, несколько сияющих продуктов для глаз, универсальные румяна, которые можно использовать в качестве теней, пудреницы в виде сумочек и не только.