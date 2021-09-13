Косметическая индустрия насчитывает сотни средств для разных частей тела. Часто подобное разделение — не что иное, как маркетинговая уловка, вынуждающая нас покупать дополнительную баночку. Разбираемся, можно ли отнести средства для интимной гигиены к числу таких бесполезных продуктов.

Чтобы избежать недопонимания, разберемся в анатомии. Вагина — орган внутри тела, он самоочищается, то есть его не нужно промывать никакими дополнительными жидкостями, более того, это опасно, делать спринцевания и другие процедуры следует только по назначению врача . Снаружи находится вульва, и она нуждается в классических ежедневных гигиенических процедурах.

В теории для ежедневного ухода за интимными зонами достаточно простой воды. Однако в реальности такой уход может оказаться дискомфортным. Здесь и появляется потребность в специальном средстве.

Принято считать, что в здоровом состоянии в вульве поддерживается кислотная среда (pH 3,5–4,7), однако исследований микрофлоры органа мало. К тому же ее состав может сильно отличаться от человека к человеку. Тем не менее справедливо, что любое резкое взаимодействие с этой областью не должно менять кислотность среды. Это может привести к дисбактериозу, неприятным ощущениям и даже болезням.

Как и в случае со средствами для умывания, многие гели для мытья тела, а также мыло имеют щелочную среду. Попадая на слизистые, они начинают конфликтовать с населяющими вульву лактобактериями, появляется раздражение.