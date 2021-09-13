Косметическая индустрия насчитывает сотни средств для разных частей тела. Часто подобное разделение — не что иное, как маркетинговая уловка, вынуждающая нас покупать дополнительную баночку. Разбираемся, можно ли отнести средства для интимной гигиены к числу таких бесполезных продуктов.
Чтобы избежать недопонимания, разберемся в анатомии. Вагина — орган внутри тела, он самоочищается, то есть его не нужно промывать никакими дополнительными жидкостями, более того, это опасно, делать спринцевания и другие процедуры следует только по назначению врача. Снаружи находится вульва, и она нуждается в классических ежедневных гигиенических процедурах.
В теории для ежедневного ухода за интимными зонами достаточно простой воды. Однако в реальности такой уход может оказаться дискомфортным. Здесь и появляется потребность в специальном средстве.
Принято считать, что в здоровом состоянии в вульве поддерживается кислотная среда (pH 3,5–4,7), однако исследований микрофлоры органа мало. К тому же ее состав может сильно отличаться от человека к человеку. Тем не менее справедливо, что любое резкое взаимодействие с этой областью не должно менять кислотность среды. Это может привести к дисбактериозу, неприятным ощущениям и даже болезням.
Как и в случае со средствами для умывания, многие гели для мытья тела, а также мыло имеют щелочную среду. Попадая на слизистые, они начинают конфликтовать с населяющими вульву лактобактериями, появляется раздражение.
Но случайный гель для душа может не подойти и по другим причинам. Кроме щелочного состава, в его составе могут содержаться агрессивные красители или ароматизаторы — коже они будут нипочем, а вот слизистые отреагируют.
Реклама средств для интимной гигиены часто обещает облегчение зуда и избавление от сухости. Но стоит отметить, что подобные состояния не всегда вызваны неправильным уходом. Причиной могут стать патогенные бактерии, ослабление иммунитета, стресс или гормональный сбой. Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Татьяна Румянцева отдельно подчеркивает, что гели для ухода за вульвой — косметические, а не медицинские средства, а их эффективность в лечении или профилактике заболеваний не доказана.
Тем не менее назвать этот класс средств полностью маркетинговым обманом будет не совсем справедливо. По крайней мере кислотность такой косметики, как правило, указывается на упаковке, а вот для определения pH вашего любимого геля для душа, скорее всего, придется закупаться лакмусовыми бумажками.
Какие средства для интимной гигиенты бывают
Dr. Barbara Sturm V Wash, €60
Medicine Mama’s VMagic, 1061 р.
DeoDoc Daily Intimate Wash, €19.50
Sesderma Nanocare Intimate, 1538 р.
Гель для очищения и бритья 2 в 1 Satin Care, 990 р.
Гель для интимной гигиены «Несекрет», 1400 р.
Гель для интимной гигиены Uriage Gyn-Phy, 368 р.