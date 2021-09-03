Восстановиться телом и душой можно не только на море. Ароматная парная, хороший массаж и холодная купель порой справляются не хуже. «Афиша Daily» выбрала шесть классных спа-центров в разных городах России.

Таруса (Калужская область): «Велна»

© «Велна»

Поиск альтернатив пляжному отдыху закончится только вместе с пандемией (то есть непонятно когда). Хорошая опция — провести недельку (или хотя бы выходные) в спа-отеле «Велна» в городе Таруса. Неподалеку от него есть и пляж — правда, дикий и в осенне-зимний период едва ли составит конкуренцию Карибам. Но зато здесь можно прогреться в одной из русских бань, распариться в хаммаме и откиснуть в горячей купели с подогревом. Для гостей с детьми тут есть специальная детская сауна с сухим паром и температурой до 40 градусов. Причем зайти можно даже с младенцем — для них внутри установлены специальные подогреваемые чаши.

А еще в «Велне» можно сходить на медитацию с поющими тибетскими чашами (правда, придется заплатить 1300 рублей). Зато йога в специальном домике бесплатная — главное, успеть записаться на занятие.

Цены Посещение спа без проживания — 2500 р., сутки в стандартном номере — 6000 р. (посещение спа включено в стоимость проживания). Контакты сайт

Москва: Goosi Spa

© Goosi Spa

В глубине парка «Сокольники», рядом с чайным клубом «Чае», есть небольшое, но очень уютное спа Goosi. Здесь нет выбора из дюжины бань и бассейнов, а ставка сделана на специальные программы парений, которые помогают перезагрузиться. Если вы уже выгорели, а времени на полноценный день в спа все еще нет, стоит сходить на «7 шагов к счастью». Всю программу вас сопровождает пар-мастер (так здесь называют банщиков), который готовит парную, наливает травяной чай и парит огромным веером. Последнее обязательно стоит попробовать тем, кого не вдохновляет идея битья вениками, — пар от веера настолько мягко раскатывается по телу, что от удовольствия покрываешься мурашками. После горячих процедур предлагают окунуться в холодную купель или обтереться снегом, но никакого насилия: это не суровая баня, где вас застыдят за отказ прыгать в прорубь. В чилл-зоне можно просто лежать, пить чай и смотреть на медитативный видеоряд на стене, а можно попросить наушники с бинауральной музыкой. Но аккуратно: есть риск не на шутку отлететь!

Цены Программа «7 шагов к счастью» — 1800 р. в час Контакты сайт

Железноводск: Terme Italiane

© Mashuk Aqua Therm

Если при фразе «отдохнуть в Минеральных Водах» вы до сих пор с легким кринжем вспоминаете фотографии бабули со времен, когда им с дедом удалось урвать путевку в Кисловодск, вы точно не были в поселке Иноземцево. Там, между Пятигорском и Железноводском, внезапно расположилось отличное спа при санатории «Машук Аква-Терм». В комплексе есть несколько бассейнов — у входа в каждый подписана температура и степень минерализации воды. Саун и парных тоже достаточно, а обязательна к посещению просторная римская баня с мраморным интерьером и небольшим фонтаном. Прогревшись, нужно обязательно забежать под «Душ впечатлений» (да, он так и называется) — там можно постоять под охлаждающим дождем из воды с экстрактом эвкалипта.

Идти за массажами и косметологическими процедурами в Terme Italiane, в отличие от многих спа, действительно имеет смысл. Косметологи здесь работают на продуктах Biologique Recherche, причем соблюдая все тонкости — от «щипковой» техники до фирменного массажа.

Цены Тариф «День спа» — 3450 р., процедура «Биомагия-экспресс» (Biologique Recherche) — 3800 р. Контакты сайт

Санкт-Петербург: «Пар для пар»

© «Пар для пар»

Идеальное место для тех, кому эстетика избы, березовых веников и хрустящих дров в камине ближе стерильных скандинавских интерьеров. В «Паре для пар» есть бани под разные размеры компаний — в две из них даже можно прийти одному, несмотря на название.

И в малой, и в большой бане есть чем заняться. Во-первых, здесь отлично парят. Причем попарить вас могут не только в привычной парной, но и в чане на костре. Во-вторых, кроме парных, в избах есть комнаты для отдыха, холодные купели и настоящие сеновалы. Чиллить на последних — это, скорее всего, именно то, чего вам не хватало в жизни. Мягкие лежанки из сена тут окружены стеной из веников и дров — и в этом камерном ароматном сено-лаунже еще можно укрыться теплым пледом. В конце концов, в зоны отдыха можно заказать отличной еды: хачапури из печи для себя или фаршированного гуся на всю компанию.

Цены Аренда малой бани — 2000 р. в час, древнерусская банная процедура с закаливанием — 8000 р. Контакты сайт

Ростовская область: Old House

© Old House

Если вы хотите хотя бы пару дней пожить так, будто в вашем доме есть специальная комната для грязи, забронируйте себе выходные в Old House. В местном спа-комплексе вас встретит расписанный вручную панорамный камин, рядом с которым наливают травяные чаи. В меню, кстати, есть чай от вздутия живота с изысканным названием «Тизана ветрогонная» — остается только надеяться, что посетители рядом не будут им злоупотреблять.

В аквазоне Old House есть все, что нужно: теплый бассейн, хаммам с потолком в виде звездного неба и сауна с панорамным видом. Массажи и уходы дешевле, чем ожидаешь от места с такими интерьерами: можно сходить на массаж или обертывание, уложившись в 5000 рублей. Но если случилось настроение «шальная императрица», нужно, конечно, идти на процедуры с косметикой St.Barth — эти текстуры и ароматы того стоят (когда вас последний раз оборачивали в ананасовый мусс?).

Цены Посещение — 5000 р. в выходной день, обертывание с зеленой глиной и муссом из дыни — 5500 р. Контакты сайт

Калининград: Nordic Spa

© Nordic Spa

Один из самых красивых спа-комплексов России спроектировала калининградская компания Nord Domos. В Nordic Spa можно отдохнуть не только телом и душой, но и глазами: скандинавский дизайн в сочетании с длинным побережьем поселка Янтарный действуют терапевтически. Главная фишка комплекса — две теплые купели на дровах под открытым небом, которые вы наверняка не раз видели в инстаграме. Массажей и уходов в комплексе нет, но вам и не захочется: оторваться от красоты вокруг невозможно даже ради проработки шейно-воротниковой зоны (а казалось бы, что может быть важнее).

Откладывать поездку до следующего лета точно не стоит. Осенью и зимой смотреть на прохладное море в панорамные окна горячих бань еще приятнее.

Цены Групповое посещение — 1500 р. в час с гостя Контакты сайт