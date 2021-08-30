Отпуск на море, палая листва и чистое белье — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии сентября.

Hermès Twilly Eau Ginger

Новый взгляд на засахаренный имбирь. На этот раз через ретропризму.

Цена 5021 р.
Jacques Zolty Coco Love

Кажется, в селективной парфюмерии никто давно не использовал кокосовые ноты. Жак Золти решил исправить это с непривычного ракурса — добавив цитрусы.

Цена 8960 р.
Maison Martin Margiela Replica Autumn Vibes

Древесно-пряный аромат с неожиданными рассольными нотами наверняка станет хитом этой осени.

Цена 6520 р.
The House of Oud Neverending

Кожа для любителей гурманки: ваниль, пряности, белые цветы и немного грейпфрута.

Цена 16 532 р.
Giorgio Armani Cyprès Pantelleria

Все, за что мы любим фужерные композиции, — ощущение отдыха на морском побережье. Спасибо бергамоту, кипарису, шалфею и ветиверу.

Цена 12 590 р.
Une Nuit Nomade Sun Bleached

Хотя Sun Bleached — аромат, рассказывающий о белых зданиях Омана, нам он скорее напомнит запах высушенного солнцем белья.

Цена 8900 р.
Givenchy L’Interdit Rouge

Ягодно-ванильный аромат для тех, кто готов к кислым оттенкам, но все еще любит сладкие духи.

Цена 4725 р.
Uterqüe Dear Jasmin

Испанский бренд одежды вслед за коллегами выпустил небольшую парфюмерную линейку. Из интересного: каждый аромат продается в паре с твердыми духами.

Цена 6990 р.
Prada Luna Rossa Ocean

По всем канонам парфюмерной рекламы Джейк Джилленхол с напряженным лицом преодолевает стихию. Аромат звучит так же традиционно.

Цена 5055 р.
Kenzo Homme Intense

Как и многие другие мужские ароматы марки, это ну очень легкая акватика — запах воды с цитрусовыми примесями.

Цена 8280 р.