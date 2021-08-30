Отпуск на море, палая листва и чистое белье — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии сентября.
Новый взгляд на засахаренный имбирь. На этот раз через ретропризму.
Кажется, в селективной парфюмерии никто давно не использовал кокосовые ноты. Жак Золти решил исправить это с непривычного ракурса — добавив цитрусы.
Древесно-пряный аромат с неожиданными рассольными нотами наверняка станет хитом этой осени.
Кожа для любителей гурманки: ваниль, пряности, белые цветы и немного грейпфрута.
Все, за что мы любим фужерные композиции, — ощущение отдыха на морском побережье. Спасибо бергамоту, кипарису, шалфею и ветиверу.
Хотя Sun Bleached — аромат, рассказывающий о белых зданиях Омана, нам он скорее напомнит запах высушенного солнцем белья.
Ягодно-ванильный аромат для тех, кто готов к кислым оттенкам, но все еще любит сладкие духи.
Испанский бренд одежды вслед за коллегами выпустил небольшую парфюмерную линейку. Из интересного: каждый аромат продается в паре с твердыми духами.
По всем канонам парфюмерной рекламы Джейк Джилленхол с напряженным лицом преодолевает стихию. Аромат звучит так же традиционно.
Как и многие другие мужские ароматы марки, это ну очень легкая акватика — запах воды с цитрусовыми примесями.