Крем вместо умного будильника, кутюрные румяна, ложный хайлайтер и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в августе.

База под макияж MAC Studio Fix Mattifine

Лучший боец для тех, кто не переносит лишний блеск и хочет в ночи выглядеть так же хорошо, как утром.

Цена 3219 р.
Мини-версия тональной основы MAC Studio Fix Fluid

Один из ключевых продуктов бренда теперь в миниатюрной упаковке. Не знаем, как путешествовать, но определять свой оттенок с таким вариантом точно проще.

Цена 1490 р.
Консилер-хайлайтер Lumene Illuminating Highlighter Pen

Хотя марка позиционирует это средство как хайлайтер, ждать от него сияния — ни к чему. Зато под глазами этот тайный консилер будет смотреться замечательно.

Цена 813 р.
Укрепляющий тоник для кожи головы Percy & Reed Give Me Strength

Уходом за кожей головы в последнее время озабочены все бренды для волос. В пору шапок об этой части тела стоит позаботиться вдвойне.

Цена 2646 р.
Румяна Hermès Rose Hermès Silky Blush

Роскошная линейка декоративной косметики бренда пополнилась румянами. В пару к кутюрному футляру идут восемь оттенков розового.

Цена 6300 р.
Крем для укладки Oribe Imperial Blowout

Профессионалы укладочных средств Oribe снова удивляют текстурами. От тепла рук крем превращается в масло, а на волосах работает как пудра.

Цена 4260 р.
Блеск для губ Fenty Beauty Gloss Bomb Heat

Возможно, дело в надоевшем тренде на нулевые, но пламперы появились в коллекции почти каждого декоративного бренда. Не обошла эта участь и марку Рианны.

Цена 1870 р.
Гелевый лак Kinetics SolarGel

В осенней коллекции гель-лаков, не требующих специального оборудования, по-настоящему сезонные оттенки, например этот сложный коричневый (510).

Цена 495 р.
Блеск для губ Bourjois Gloss Fabuleux Lip Gloss

Кажется, скоро мы совершенно забудем, что раньше к блескам для губ стабильно шла приставка «липкий», — до того мастерски сформулированы новинки.

Цена 494 р.
Гидрофильное масло Skin Regimen

Не забывайте — гидрофильное масло нужно наносить только на сухую кожу. А так, это лучший тип средства для очищения и снятия макияжа.

Цена 3700 р.
Ночной бальзам для лица G.Love Lift & Glow

Крем, который работает как модное велнесс-приложение в телефоне, — помогает восстановить в коже все то, что мы теряем от недостатка сна.

Цена 1250 р.
Маска для лица Egia Peptide Face Mask

Курс маски отлично подойдет для того, чтобы «перезапустить» кожу перед осенью, — дать толчок клеткам и смягчить участки, пострадавшие от солнца.

Цена 9000 р.
Ночная маска для лица Shiseido Waso Yuzu-C

Новинки бренда — отрада для тех, кто старается быть осознаннее. Бренд использует продукты мелких фермеров и воду от остатков производства яблочного сока.

Цена 2625 р.
Тени Shiseido asa.smu pop

С появлением нового амбассадора — актрисы из «Эйфории» Хантер Шефер — Shiseido резко добавила в коллекции цвета. Палитра этих теней похожа на краски.

Цена 2770 р.
Лак для ногтей Gucci High-Shine Nail Lacquer

Gucci «переодела» свои лаки для ногтей и добавила новых оттенков. Например, этот глубокий синий.

Цена 3330 р.
Губная помада MAC Lustreglass Sheer-Shine

Сияющее покрытие живо смотрится на лице и не иссушивает губы, но вряд ли выдержит поездку на метро в маске.

Цена 1720 р.
Сыворотка для проблемной кожи PSA Liquid Clarity

Противоспалительные масла, цинк, кислоты и даже натуральная альтернатива ретинолу — сумасшедший коктейль активных ингредиентов.

Цена 2700 р.