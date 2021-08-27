Крем вместо умного будильника, кутюрные румяна, ложный хайлайтер и другая косметика, которая появилась на полках магазинов в августе.
Лучший боец для тех, кто не переносит лишний блеск и хочет в ночи выглядеть так же хорошо, как утром.
Один из ключевых продуктов бренда теперь в миниатюрной упаковке. Не знаем, как путешествовать, но определять свой оттенок с таким вариантом точно проще.
Хотя марка позиционирует это средство как хайлайтер, ждать от него сияния — ни к чему. Зато под глазами этот тайный консилер будет смотреться замечательно.
Уходом за кожей головы в последнее время озабочены все бренды для волос. В пору шапок об этой части тела стоит позаботиться вдвойне.
Роскошная линейка декоративной косметики бренда пополнилась румянами. В пару к кутюрному футляру идут восемь оттенков розового.
Профессионалы укладочных средств Oribe снова удивляют текстурами. От тепла рук крем превращается в масло, а на волосах работает как пудра.
Возможно, дело в надоевшем тренде на нулевые, но пламперы появились в коллекции почти каждого декоративного бренда. Не обошла эта участь и марку Рианны.
В осенней коллекции гель-лаков, не требующих специального оборудования, по-настоящему сезонные оттенки, например этот сложный коричневый (510).
Кажется, скоро мы совершенно забудем, что раньше к блескам для губ стабильно шла приставка «липкий», — до того мастерски сформулированы новинки.
Не забывайте — гидрофильное масло нужно наносить только на сухую кожу. А так, это лучший тип средства для очищения и снятия макияжа.
Крем, который работает как модное велнесс-приложение в телефоне, — помогает восстановить в коже все то, что мы теряем от недостатка сна.
Курс маски отлично подойдет для того, чтобы «перезапустить» кожу перед осенью, — дать толчок клеткам и смягчить участки, пострадавшие от солнца.
Новинки бренда — отрада для тех, кто старается быть осознаннее. Бренд использует продукты мелких фермеров и воду от остатков производства яблочного сока.
С появлением нового амбассадора — актрисы из «Эйфории» Хантер Шефер — Shiseido резко добавила в коллекции цвета. Палитра этих теней похожа на краски.
Gucci «переодела» свои лаки для ногтей и добавила новых оттенков. Например, этот глубокий синий.
Сияющее покрытие живо смотрится на лице и не иссушивает губы, но вряд ли выдержит поездку на метро в маске.
Противоспалительные масла, цинк, кислоты и даже натуральная альтернатива ретинолу — сумасшедший коктейль активных ингредиентов.