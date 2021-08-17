Креативное агентство AWGE, основанное A$AP Rocky, вновь объединилось с японским брендом для выпуска коллаборации. Напомним, американский рэпер был одним из первых, кто популяризировал фирменные спортивные костюмы Needles.

В третий релиз сторон вошли олимпийки и спортивные брюки в сером и кремовом цвете. Оба комплекта отличаются двойным брендингом, более свободным кроем и яркими полосками по бокам. Кроме того, в этот раз сотрудничество не ограничилось одними лишь спортивными костюмами — в коллаборации также представлены куртки в рабочем стиле и брюки карго, которые можно превратить в шорты.