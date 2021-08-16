По данным американской публикации Morbidity and Mortality Weekly Report, за время пандемии люди стали в три раза чаще испытывать симптомы тревожных расстройств. Справиться с такими состояниями бывает непросто. Обратиться к специалисту — все еще лучшее решение, но полезно иметь под рукой и инструменты для помощи себе.

«Тревожный мозг» Джозеф А.Аннибали

В оригинале книга американского психиатра называется «Reclaim Your Brain» (буквально — «Верни (себе) свой мозг»). Аннибали считает, что перегруженный мозг лежит в основе всего спектра тревожных расстройств: от посттравматического до обсессивно-компульсивного. Описывая случаи из своей практики в клинике Amen, он иллюстрирует разные «поломки» сознания и предлагает пути избавления от них. «Тревожный мозг» хорош тем, что, в отличие от многих селф-хелп-книг, не отговаривает читателя от медикаментозной терапии и не обещает чудесного исцеления. Напротив, Аннибали подробно рассказывает о том, какие препараты вам могут выписать и чего от них стоит ожидать. Глава о каждом расстройстве также заканчивается небольшим списком БАДов, которые действительно показали свою эффективность в исследованиях: для тех, кто хочет попробовать обойтись без «большой фармы».

Издательство «Бомбора» Перевод М. В. Новикова

«Возвращение к жизни» Пол Дэвид

У книги Пола Дэвида нет официального российского издания, но на тематических форумах и пабликах часто публикуются любительские переводы. Дэвид — не психиатр, а обычный человек, который в течение 10 лет страдал от тяжелого тревожного расстройства. Он говорит с читателями на одном языке и описывает ощущения, понятные и близкие каждому «тревожнику», — это то, чего многим не хватает в книгах, написанных психиатрами. В «Возвращении к жизни» Дэвид рассматривает состояния, о которых в литературе для самопомощи пишут очень мало: например, синдромы дереализации и деперсонализации. Это одна из тех книг, которые можно читать прямо во время панической атаки или острого приступа тревожности: уверенность Дэвида в том, что ваше исцеление возможно вне зависимости от того, сколько месяцев или лет вы живете с расстройством, сама по себе действует терапевтически.

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«Терапия беспокойства. Как справляться со страхами, тревогами и паническими атаками без лекарств» Дэвид Бернс

«Терапия беспокойства» — это новая книга психиатра Дэвида Бернса, автора бестселлера «Терапия настроения» о самопомощи при депрессивных расстройствах. Несмотря на кликбейтовость заголовка (привлекательное «без лекарств», конечно, сработает далеко не для всех), это хорошее пособие по применению принципов когнитивно-поведенческой терапии. Внутри книги Бернс предлагает пройти тест на профиль тревожности и дает шаблон журнала настроения, который нужно заполнять ежедневно. Следом идет десяток глав с разными техниками КПТ, которые используют психотерапевты в своей практике (и которые вы можете применять самостоятельно). Бернс также помогает понять, как распознать заветное выздоровление и перестать бояться рецидивов тревожного расстройства. «Терапия беспокойства» больше всех остальных книг подборки похожа на настоящую рабочую тетрадь: предполагается, что вы не просто читаете ее, но и регулярно выполняете описанные задания и практики.

Издательство «Альпина Паблишер» Перевод А. Когтева

«Не кормите обезьяну! Как выйти из замкнутого круга беспокойства и тревоги» Дженнифер Шеннон

Симпатичная книга КПТ-психотерапевтки Дженнифер Шеннон больше подойдет людям с высоким уровнем повседневной тревожности, но «не дотягивающим» до клинических проявлений. Шеннон пишет о перфекционизме, гиперответственности, циклах беспокойства и страхах. Тревожный разум в книге воплощен в образе обезьянки, которую предлагается приручить и надрессировать. «Не кормите обезьяну!» написана простым языком и проиллюстрирована понятными и забавными инфографиками: она может здорово облегчить жизнь тем, кто ежедневно тревожится по мелочам.

Издательство «Весь» Перевод Е. Давыдова, Л. Колодяжная

«Тревога, страх и панические атаки. Книга самопомощи» Андрей Голощапов