Полки на колесиках, яркие тапочки из овчины, петчворк-подушка и еще 14 предметов для уютной встречи сентября.
…и всего, что придет вам в голову. Хотя бренд и ориентирован на кухонные интерьеры, такой органайзер точно пригодится в ванной или кладовке.
Бамбуковая альтернатива для тех, кого бросает в дрожь от контактов зубов с металлическими или стеклянными трубочками.
Классика бренда в ярком цвете, которая наверняка продержится в приличном виде дольше своих белый собратьев.
Кашпо для тех, кто не успел урвать свечи IKEA в сотрудничестве с Беном Горхэмом. Их флаконы выглядели очень похоже.
Упражнение для воображения: выдумать идеальную еду для этих эклектичных тарелок.
Очень трогательная вышивка, которая сразу добавит вашей кухне немного кинематографичности.
Ресайкл и петчворк — модные слова этого года. Предлагаем носить подушку как модный аксессуар к рубашке Needles.
Еще одна экологичная замена, которую совсем неэкологично хочется купить ради красоты.
Сладкий, но не раздражающий цветочный аромат, который по секрету можно наносить и на одежду.
Когда захотелось повторить модный интерьер товарища Самохвалова из «Служебного романа».
Еще один экземпляр из нашей постоянной коллекции «слишком красиво, чтобы просто сжечь».
Штуки для хранения сильно недооценены. Такой ящик с отделениями — быстрый способ создать порядок (или его видимость) на рабочем столе и не только.
Стул с курортным вайбом: такой мог бы стоять на балконе отеля или на веранде кафе на набережной.