Полки на колесиках, яркие тапочки из овчины, петчворк-подушка и еще 14 предметов для уютной встречи сентября.

Полки для хранения овощей My Kitchen

…и всего, что придет вам в голову. Хотя бренд и ориентирован на кухонные интерьеры, такой органайзер точно пригодится в ванной или кладовке.

Цена 7950 р.
Трубочки и чистящие щетки IKEA

Бамбуковая альтернатива для тех, кого бросает в дрожь от контактов зубов с металлическими или стеклянными трубочками.

Цена 349 р.
Тапочки IKEA

Классика бренда в ярком цвете, которая наверняка продержится в приличном виде дольше своих белый собратьев.

Цена 329 р.
Кашпо IKEA

Кашпо для тех, кто не успел урвать свечи IKEA в сотрудничестве с Беном Горхэмом. Их флаконы выглядели очень похоже.

Цена 599 р.
Тарелки Pols Potten

Упражнение для воображения: выдумать идеальную еду для этих эклектичных тарелок.

Цена 10 100 р.
Скатерть Zara

Очень трогательная вышивка, которая сразу добавит вашей кухне немного кинематографичности.

Цена 8999 р.
Коврик Ripndip

Короткая и ясная инструкция.

Цена 5050 р.
Подушка Pierre-Louis Mascia

Ресайкл и петчворк — модные слова этого года. Предлагаем носить подушку как модный аксессуар к рубашке Needles.

Цена 17 152 р.
Набор соломинок Hay

Еще одна экологичная замена, которую совсем неэкологично хочется купить ради красоты.

Цена 2876 р.
Спрей для дома Frederic Malle Un Gardenia la Nuit

Сладкий, но не раздражающий цветочный аромат, который по секрету можно наносить и на одежду.

Цена Скоро в продаже
Миска Arket

Коровий рисунок теперь не только в наших гардеробах, но и на наших столах.

Цена 1100 р.
Журнальный стол H&M

Когда захотелось повторить модный интерьер товарища Самохвалова из «Служебного романа».

Цена 18 999 р.
Настольная лампа H&M

Идеальный предмет для детской комнаты.

Цена 2299 р.
Иллюстрация для печати Dasha Osipova

Легкий способ добавить яркости интерьеру.

Цена 5000 р.
Свеча CandleHand

Еще один экземпляр из нашей постоянной коллекции «слишком красиво, чтобы просто сжечь».

Цена 3509 р.
Органазер Vitra

Штуки для хранения сильно недооценены. Такой ящик с отделениями — быстрый способ создать порядок (или его видимость) на рабочем столе и не только.

Цена 2609 р.
Стул La Forma

Стул с курортным вайбом: такой мог бы стоять на балконе отеля или на веранде кафе на набережной.

Цена 19 990 р.