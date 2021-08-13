Порой даже прическа до плеч начинает раздражать — нужная укладка не держится столько, сколько надо, летом становится слишком жарко, а в ветреную погоду лучше забыть о распущенных волосах. Узнали у женщин, которые отрастили косы до пят, как им удается со всем этим справляться, с какими трудностями они сталкиваются и почему не собираются стричься.

Диана Сидорова

Сложно сказать точно, сколько лет я отращиваю волосы. В целом на это ушло десять лет. Долгое время я вообще ими не занималась, они отрастали сами по себе, а целенаправленно отращивать стала примерно шесть лет назад. Все началось с того, как я увидела свои волосы на фотографии. Так получилось, что их засняли сверху вниз, поэтому они казались намного более длинными, чем в реальности. Я подумала: «Неужели у меня могут быть вот такие волосы?» Тогда я поняла, что хочу именно такую прическу. Сейчас длина моих волос — 118 сантиметров, совсем недавно была 133 , но, к сожалению, пришлось их немного подравнять: из‑за стресса волосы поредели. Моя цель еще не достигнута, я стремлюсь к большей длине. При этом какую‑то часть жизни я ходила с каре, потом со стрижкой под мальчика. Но сейчас стричься не хочется вообще, к короткой длине я точно не вернусь. Для меня это гораздо менее удобно: никак нельзя убрать волосы, подколоть. Волосы растут сами, главное — им не навредить. Меньше распускать, чтобы не травмировать, не драть расческой, не подвергать воздействиям сильных температур. Для ухода лучше использовать натуральные средства, которые продаются в экомагазинах или делаются на заказ в домашних условиях. Я использую органические бессульфатные шампуни, бальзамы, средства у меня самодельные, домашние. Мою голову два раза в неделю. Летом могу помыть волосы двумя желтками , как‑то даже делала хлебно-желтковый шампунь.

Прохожие обычно моей длины не видят: раньше я распускала волосы, могла выйти с косой или хвостом, а сейчас чаще убираю их. Иногда ко мне подходят, спрашивают про волосы.

Один раз в магазине продавщица, увидев меня, громко вскрикнула. Я подумала, что что‑то уронила, а оказалось, что она так отреагировала на мою косу. К таким волосам нет равнодушной реакции — всегда либо положительный отклик, либо негатив.

А еще вокруг длинных волос в интернете много мифов: якобы они по всему дому, в ванне, в еде… Но на самом деле они выпадают ежедневно абсолютно у всех независимо от длины. Моя традиционная прическа — тугая, скрученная в несколько раз подколотая коса. С ней удобно заниматься спортом, лежать. Расчесываюсь я, кстати, не каждый день. Иногда просто приглаживаю корни, и все. Фен использую крайне редко: волосам лучше высыхать медленно и естественно, иначе они больше сушатся, секутся, сложнее расчесываются. Распускаю я их обычно для фотосессий, видеосъемок или мероприятий. Ведь очень длинные волосы в распущенном виде — это уже прическа. Иногда сотрудничаю с зарубежными компаниями, которые занимаются популяризацией длинных волос, мотивацией к отращиванию. У них обычно свои сайты, каналы на ютьюбе. Они покупают видео, где девушки демонстрируют распущенные или собранные в прически волосы. Но это больше популярно за границей, чем в России. Волосы мне не мешают, они же не каменные. Да, они у меня не очень густые, легко повреждаются. И то, что мне вообще удалось их отрастить, — это повод для гордости . Поэтому я их берегу.

Мария Бузинова

Свою длину я уже давно не измеряю, но определить ее легко: мой рост примерно 162 сантиметра, волосы у меня до пяток, поэтому, скорее всего, они такой же длины. Иногда я подравниваю кончики на 5–10 сантиметров. Длинные волосы у меня с самого детства. Сначала они достигали плеч, потом — лопаток… Мне всегда нравилась запредельная длина: в детском саду со мной была девочка с невероятной косой, обе мои бабушки отращивали волосы. Повлияли и русские народные сказки — во многих из них были героини с косами до пят.

Сегодняшняя моя длина — результат эксперимента, по просьбам родных и друзей я перестала подравнивать волосы раз в полгода.

Отращивать волосы до пола я не хотела. Идеальная длина для меня — по колено. Бывают, конечно, срывы, когда волосы путаются, не прочесываются. Нервы достигают предела, и я начинаю хотеть укоротить стрижку. Но о том, чтобы сильно обрезать волосы (скажем, до плеч), не думаю никогда. Длину до бедер я все равно оставлю — для меня важна эта красота. Здоровье волос, как и здоровье кожи или ногтей, начинается с правильного питания, употребления витаминов. Я стараюсь питаться сбалансированно: фрукты, овощи, зелень. Спорт тоже помогает. Раз в год я обязательно пью курс витаминов для женщин. Важно, что состояние волос напрямую зависит от качества воды. Практически во всех городах России она, к сожалению, довольно плохая. Какие‑то особенные средства для ухода я не использую. Раз в месяц по возможности наношу на кончики волос масло — кокосовое, миндальное, аргановое. Очень редко могу сделать маску из яиц. Шампуни обязательно подбираю по типу своих волос и никогда не использую один больше года. Смена ухода — это обязательно. Косметические процедуры я не делаю: однажды сходила на ботокс для волос и после него долго восстанавливала прическу. Феном не сушусь, у меня даже его нет.

Есть определенные моменты, о которых длинноволосые девушки знают с самого детства. Например, что лучше не спать с распущенными волосами, потому что так они сильно путаются и утром приходится долго их расчесывать, выдирать. Также очень полезен массаж головы, я стараюсь делать его раз в день. Правильно мыть волосы тоже очень важно (например, не надо их поднимать, чтобы не ломались). Нельзя расчесывать волосы мокрыми — так они сильнее повреждаются. Обычно я делаю пучок или косу, причем первый намного удобнее. Сама себя я не заплетаю, это очень сложно. Чтобы сделать что‑то особенное, приходится в буквальном смысле выламывать себе руки.

Иногда меня раздражает, что я не могу сделать новую прическу, потому что просто не хватает терпения.

Даже когда меня заплетает мама, она через некоторое время начинает нервничать и бросает это, потому что волосы путаются. Пожалуй, это самое неудобное. Каждый раз, когда я пытаюсь сделать фото, волосы куда‑то улетают и их невозможно собрать. Из‑за них жарко, и они очень тяжелые. Когда люди подходят и трогают мой пучок, то спрашивают: «Как ты их выдерживаешь?» Это опять же привычка: волосы у меня длинные с детства, поэтому шея постепенно привыкала к нагрузке. На улице реагируют по-разному, но большинству все-таки нравится. Если я распускаю волосы, очень долго смотрят, фотографируют. Негатива я не встречала, но видела подписи под фотографиями других длинноволосых девушек в духе «Фу, наверно, слив в ванной вечно в волосах». На самом деле это не так. В повседневной жизни, конечно, такая длина априори не может быть удобной. Я практически не распускаю волосы, и многие даже не знают, что они у меня до пола. Когда они в косе, все так и норовят убедиться, что она настоящая. Для меня мои волосы — это красота и гордость, символ чувства воли и терпения. Это привычка, образ жизни. По-другому уже нельзя.

Владилена Халяпина

Стрижек у меня никогда не было, я всю жизнь с длинными волосами, поэтому сколько лет мне, столько и им. Сейчас моя длина — 144 сантиметра. Отрастить волосы несложно, для этого не нужно никакой магии: они растут сами, им просто не нужно мешать. Если не ставить никаких экспериментов, все будет в порядке. Для ухода я пользуюсь косметикой, которую делаю сама уже 11 лет. Никаких народных средств вроде борща из холодильника, намазанного на волосы, или морковного сока. Только полноценная косметика, какую мы привыкли видеть в магазинах: кремообразные маски, шампуни, кондиционеры, бальзамы. Могу сделать пол-литровую банку с маской и использовать ее очень долго, пока не кончится. То же самое касается любого кондиционера. Ингредиенты, из которых состоят эти косметические продукты, всегда натуральные. В первую очередь это масла пищевого качества, нерафинированные. Те, что продаются в аптеках (масла в маленьких флакончиках, например персиковое), конечно, не подходят. Компоненты должны быть высшего качества: эфирные масла, органические ПАВы, произведенные из кокосового или рапсового масла, из пшеницы. Использую активные добавки: провитамины, пептиды, аминокислоты, экстракты. Голову мою раз в неделю, иногда чаще — например, на природе или при сильной жаре. Естественным способом волосы у меня сохнут около суток , поэтому часто пользуюсь феном. Я слежу за кончиками, периодически подрезаю их, чтобы держать в приличном состоянии.

Я часто делаю пучки, хвосты и косы. Вообще, с моей длиной можно заплетать много разных причесок, но я не очень ловкая в этом вопросе. Мой предел — длина до щиколотки, не более. Потому что так еще можно ходить с распущенными волосами, а я иногда это делаю. Если волосы будут длиннее, это уже действительно станет неудобно. Волосы не доставляют проблем, но курьезы все-таки иногда случаются — чаще всего в транспорте. Одно время я носила массивные резинки на конце косы — тогда я еще не задумывалась, куда девать волосы. В метро, если я резко поворачивалась, коса могла ударить кого‑то из пассажиров. Было очень неудобно.

Однажды я забегала в вагон метро. Прямо в сантиметре от моей спины закрылись двери, и коса осталась снаружи: ее зажало. Так я ехала до следующей станции. Пассажиры очень смеялись, и я — вместе с ними.