Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова — «Вы покупаете одеждов?» — «Нет, просто добавляю в корзину». — «Красивые»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от VATOLA🤍Сумочки ручной работы (@vatola.ru) Хотя я уже остыла к аксессуарам из бисера, но эту сумочку как минимум хочется потрогать

Анна Махорина Разрабатывает принт в виде комариных укусов