Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
— «Вы покупаете одеждов?» — «Нет, просто добавляю в корзину». — «Красивые»
Анна Махорина
Разрабатывает принт в виде комариных укусов
Ин Франк
Пишет книгу про куртки Carhartt WIP. Рабочее название — «В поисках утраченного канваса»