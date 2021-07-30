Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

— «Вы покупаете одеждов?» — «Нет, просто добавляю в корзину». — «Красивые»

Лук Амины Муади как полноценное олицетворение моего гардероба
Хотя я уже остыла к аксессуарам из бисера, но эту сумочку как минимум хочется потрогать
Завораживающая съемка, вдохновленная персидскими красавицами

Анна Махорина

Разрабатывает принт в виде комариных укусов

«Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!»
Бра природного происхождения
Приятный бренд пляжной одежды из кружева кроше. Все вещи делаются вручную

Ин Франк

Пишет книгу про куртки Carhartt WIP. Рабочее название — «В поисках утраченного канваса»

Просто очень нравится незамысловатая подача продукта в инстаграм-аккаунте британского ретейлера
Про стиль в «Клане Сопрано» можно говорить бесконечно. Отдельного обсуждения заслуживают гольф и образы героев на поле
Простые истины?
Ну и на злобу дня