Неожиданный дуэт японских гигантов.

Величины японского рынка Evisu и Suicoke объединили усилия для выпуска коллаборации. В совместный релиз сторон вошли две интерпретации популярного силуэта сандалий Kaw.

Первая пара получила верх из фирменного темно-синего денима Evisu, декорированного белой вышивкой; вторая — из черного нейлона, украшенного логотипом джинсового бренда. Также обе версии отличаются специальными нашивками на ремешках и контрастными стельками (синей и зеленой).

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Совместный релиз Evisu и Suicoke поступит в продажу 30 июля. Приобрести сандалии можно будет на официальном сайте обувного бренда. Во сколько обойдется пара, пока неизвестно.

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