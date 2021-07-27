Неожиданный дуэт японских гигантов.
Величины японского рынка Evisu и Suicoke объединили усилия для выпуска коллаборации. В совместный релиз сторон вошли две интерпретации популярного силуэта сандалий Kaw.
Первая пара получила верх из фирменного темно-синего денима Evisu, декорированного белой вышивкой; вторая — из черного нейлона, украшенного логотипом джинсового бренда. Также обе версии отличаются специальными нашивками на ремешках и контрастными стельками (синей и зеленой).
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Совместный релиз Evisu и Suicoke поступит в продажу 30 июля. Приобрести сандалии можно будет на официальном сайте обувного бренда. Во сколько обойдется пара, пока неизвестно.
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