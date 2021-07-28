Подушка-гриб, подставка-уточка для благовоний, свеча Дева Мария и еще 11 новинок июля для дома.
Регулируемый по высоте стул, который легким движением руки превращается в лежак.
Интересное решение: свеча заключена в керамический горшочек. Его, кстати, можно использовать для хранения, когда свеча догорит.
Совместная работа Wacko Maria с итальянским художником Andrea «Face» Facelli — восковая свеча в виде Девы Марии с позолоченными деталями. Драматично!
Smeg не подводят в плане дизайна, даже когда дело касается кофемашины.
Если вы мечтаете жить в квартире Эркюля Пуаро, то можно начать с этого кресла.
Вдруг вы или ваш друг коллекционируете все в форме уточек.
Кружка в цвете Pantone 346 для тех, кто следит за модными трендами.
Паровая швабра позволяет очистить даже деревянные напольные покрытия, так что можно не переживать за винтажный паркет.
А какая еще расцветка может быть у подушки в форме гриба?