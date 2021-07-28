Подушка-гриб, подставка-уточка для благовоний, свеча Дева Мария и еще 11 новинок июля для дома.

Солонка Zara Home

Солонка для интерьера в стиле коттеджкор.

Цена 1799 р.
Плед Arket

Выполнен из овечьей шерсти, а значит, точно пригодится и в холодные месяцы.

Цена 6900 р.
Ваза Hay

Найдена идеальная ваза для подсолнухов.

Цена 5380 р.
Складной стул Zara Home

Регулируемый по высоте стул, который легким движением руки превращается в лежак.

Цена 15 999 р.
Ароматическая свеча H&M

Интересное решение: свеча заключена в керамический горшочек. Его, кстати, можно использовать для хранения, когда свеча догорит.

Цена 799 р.
Свеча Wacko Maria

Совместная работа Wacko Maria с итальянским художником Andrea «Face» Facelli — восковая свеча в виде Девы Марии с позолоченными деталями. Драматично!

Цена 10 000 р.
Миска для собаки Carhartt WIP

Для собаки, у которой уже есть куртка Barbour.

Цена €28.93
Кофемашина Smeg

Smeg не подводят в плане дизайна, даже когда дело касается кофемашины.

Цена 59 990 р.
Стул La Redoute Inerieurs

Если вы мечтаете жить в квартире Эркюля Пуаро, то можно начать с этого кресла.

Цена 35 196 р.
Подставка для благовоний Krya.moscow

Вдруг вы или ваш друг коллекционируете все в форме уточек.

Цена 1500 р.
Кружка Vladaceramics

Кружка в цвете Pantone 346 для тех, кто следит за модными трендами.

Цена 1100 р.
Пароочиститель Kärcher

Паровая швабра позволяет очистить даже деревянные напольные покрытия, так что можно не переживать за винтажный паркет.

Цена 11 590 р.
Бутылка Public Possession

Тумблер для воды — мастхэв горячего лета-2021.

Цена 4490 р.
Подушка The Elder Statesman

А какая еще расцветка может быть у подушки в форме гриба?

Цена 44 018 р.