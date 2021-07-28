Боди с бензиновыми разводами, серьга с двуглавым конем, махровое поло, очки из дерева и другие новинки июля.

Рубашка Home Street Home

Гавайская рубашка в мрачной эстетике для летних комплектов с ноткой драмы.

Цена 5600 р.
Моносерьга Aloha Gaia

Двуглавый конь — символ силы и доброты в Карелии. Серьга будет оберегать ваше ушко.

Цена 5700 р.
Платье Zara

Очередная коллаборация испанцев — с итальянским спортивным брендом Lotto.

Цена 2599 р.
Платье Yulia Wave

В летнем сезоне российский бренд вдохновился культурой Африки.

Цена 22 500 р.
Ботильоны Ekonika х Ushatava

Аккуратные ботильоны — плод сотрудничества двух достойных российских марок.

Цена 15 990 р.
Боди Outlaw

Боди, которое как будто искупали в бензине.

Цена 14 500 р.
Лонгслив ITK

Рижский ретейлер с московскими корнями выпустил коллекцию мерча к своему 5-летию. Среди прочего отметим лонсливы из добротного органического хлопка.

Цена €49.59
Браслет Quarz х Hiaynderfyt

Не очередной бисерный браслет, а украшение из кварца, агата, жемчуга и аквамарина.

Цена 6200 р.
Худи Dime

Обновлением базовых позиций осенне-зимнего гардероба можно заняться уже сейчас. В свежей коллекции Dime есть безупречные худи в приятных глазу цветах.

Цена 8800 р.
Поло Nanushka

Все еще ратуем за красивые поло в итало-американском стиле. Идеальное дополнение к образу с любимыми лоферами.

Цена £225
Поло Fred Perry

И еще одно эталонное поло в винтажном стиле. На этот раз от классиков жанра Fred Perry.

Цена 9990 р.
Рубашка Dancer

Dancer — молодой бренд из Копенгагена, к которому мы рекомендуем присмотреться. Просто взгляните на эту рубашку.

Цена 8800 р.
Сумка Acne Studios

Броская сумка тоут с нескучным клетчатым узором. Отдельного упоминания заслуживает материал — мягкая и приятная на ощупь фланель.

Цена £160
Очки Brevno

Российская марка известна своими деревянными оправами. Помимо сдержанных моделей, у нее можно найти и более смелые решения. Например, из жженой бересты.

Цена 20 000 р.
Шляпа Cocoshnik

Питерский бренд, специализирующийся на головных уборах, выпустил летнюю капсулу с соломенными шляпами. Перед вами одна из них.

Цена 18 500 р.
Свитер Kickers

Яркий свитер свободного кроя с укороченным низом и заниженной линией плеч.

Цена 6490 р.
Часы Casio

Кажется, нашли идеальные часы в винтажном стиле — в золотистом водонепроницаемом корпусе с прямоугольным циферблатом.

Цена 15 290 р.
Цепочка для очков и маски Wanna? Be!

Какое время, такие и аксессуары.

Цена 6500 р.