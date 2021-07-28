Боди с бензиновыми разводами, серьга с двуглавым конем, махровое поло, очки из дерева и другие новинки июля.
Гавайская рубашка в мрачной эстетике для летних комплектов с ноткой драмы.
Двуглавый конь — символ силы и доброты в Карелии. Серьга будет оберегать ваше ушко.
Аккуратные ботильоны — плод сотрудничества двух достойных российских марок.
Рижский ретейлер с московскими корнями выпустил коллекцию мерча к своему 5-летию. Среди прочего отметим лонсливы из добротного органического хлопка.
Не очередной бисерный браслет, а украшение из кварца, агата, жемчуга и аквамарина.
Обновлением базовых позиций осенне-зимнего гардероба можно заняться уже сейчас. В свежей коллекции Dime есть безупречные худи в приятных глазу цветах.
Все еще ратуем за красивые поло в итало-американском стиле. Идеальное дополнение к образу с любимыми лоферами.
И еще одно эталонное поло в винтажном стиле. На этот раз от классиков жанра Fred Perry.
Dancer — молодой бренд из Копенгагена, к которому мы рекомендуем присмотреться. Просто взгляните на эту рубашку.
Броская сумка тоут с нескучным клетчатым узором. Отдельного упоминания заслуживает материал — мягкая и приятная на ощупь фланель.
Российская марка известна своими деревянными оправами. Помимо сдержанных моделей, у нее можно найти и более смелые решения. Например, из жженой бересты.
Питерский бренд, специализирующийся на головных уборах, выпустил летнюю капсулу с соломенными шляпами. Перед вами одна из них.
Яркий свитер свободного кроя с укороченным низом и заниженной линией плеч.
Кажется, нашли идеальные часы в винтажном стиле — в золотистом водонепроницаемом корпусе с прямоугольным циферблатом.