Так пахнет лето, по мнению японского бренда.

Новый аромат Comme des Garçons Parfums получил название Sunscreen и вдохновлен пляжем Венис-Бич в Калифорнии. Верхние ноты парфюма включают масло бергамота, средние — ландыш, персик и цветок гелиотропа, а нижние — мускус, кедровое масло и кокос. Аромат заключен в прозрачный флакон из стекла, а некоторые покупатели смогут приобрести его не в коробке, а в надувной упаковке, которая вышла ограниченным тиражом.

Кстати, аромат создан в сотрудничестве с дизайнером модного бренда ERL Эли Расселлом Линнетцем. Он уже работал с Comme des Garçons: в 2016 году снимал рекламную кампанию духов Andy Warhol’s You’re In, а в 2018-м разработал для бренда шопер. Эли родом из Калифорнии — наверное, поэтому придумать новый парфюм пригласили именно его.

Sunscreen доступен в объеме 50 мл. Приобрести его можно в магазинах Comme des Garçons и Dover Street Market по всему миру. Флакон в надувной упаковке обойдется в $100, а в коробке — в $115.