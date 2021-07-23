Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Жаловалась на жару, а теперь недовольна, что нужно доставать теплые вещи

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 𝓛𝓾𝓵𝓾 (@mrs_bobbins) Если на это фото наложить монограмму Gucci, то никто не заметит подмены

Анна Махорина Играет в игру «Посчитай, сколько бельевых платьев встретишь на улице за день»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Stüssy (@stussy) Две мои постоянные рубрики в одной: «Море» и «Опять визуал круче продукта». Хотя в целом эти пляжные шорты симпатичнее 99% ассортимента мужских плавок

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katimō (@katimo) Нравится все, что сейчас делает украинский бренд Katimō. Новый летний дроп посвящен Мексике и ее художницам

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 90's AMERICA (@90samerica) А я еще сомневалась, не слишком ли открытым выглядит мой новый корсет

Ин Франк Все еще цитирует Словетского во время рабочих встреч

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 寇克船长 (@hi_kirk) Необычное решение по декору для тех, кто ценит комбинации костюмов и кроссовок New Balance

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Blackstock & Weber (@blackstockandweber) Настоятельно рекомендуем присмотреться к бруклинскому бренду Blackstock & Weber. Особенно если вы утомились от традиционных лоферов. Здесь и обилие цветовых решений, и интерпретации из необычных материалов