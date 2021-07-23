Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Жаловалась на жару, а теперь недовольна, что нужно доставать теплые вещи
Шах и мат тем, кто говорит, что романтика умерла!
Если на это фото наложить монограмму Gucci, то никто не заметит подмены
Тот случай, когда так плохо, так плохо, что даже немножечко хорошо
Анна Махорина
Играет в игру «Посчитай, сколько бельевых платьев встретишь на улице за день»
Две мои постоянные рубрики в одной: «Море» и «Опять визуал круче продукта». Хотя в целом эти пляжные шорты симпатичнее 99% ассортимента мужских плавок
Нравится все, что сейчас делает украинский бренд Katimō. Новый летний дроп посвящен Мексике и ее художницам
А я еще сомневалась, не слишком ли открытым выглядит мой новый корсет
Ин Франк
Все еще цитирует Словетского во время рабочих встреч
Необычное решение по декору для тех, кто ценит комбинации костюмов и кроссовок New Balance
Настоятельно рекомендуем присмотреться к бруклинскому бренду Blackstock & Weber. Особенно если вы утомились от традиционных лоферов. Здесь и обилие цветовых решений, и интерпретации из необычных материалов
И на десерт: просто красивые и сдержанные украшения из новой коллекции Takahiromiyashita the Soloist