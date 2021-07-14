Миниатюрные баллончики с термальной водой этим летом не уступают в желанности QR-коду. Их можно схватить даже на кассе супермаркета и освежаться хоть каждые десять минут. Рассказываем, почему делать этого все же не стоит, даже если очень хочется.

Существует распространенное заблуждение, что термальная вода увлажняет кожу. На самом деле это не так — такая вода, как и любая другая, никак не может проникнуть в кожу, иначе мы могли бы заменить крем на простое умывание. Более того, регулярное опрыскивание термальной водой сушит кожу — капли средства, остающиеся на лице, а точнее, соли в них работают как насос и вытягивают влагу с поверхности лица. Разумеется, от пары спасительных опрыскиваний в самую сильную жару ничего страшного не произойдет. Но если пользоваться термальной водой несколько раз в час каждый день, получить стянутость проще простого. А в условиях 30-градусной жары такой сценарий не кажется невозможным.

Зачем тогда нужна термальная вода?

Относиться к этому продукту стоит с легким скепсисом. Конечно, производители утверждают, что минеральные компоненты термальной воды успокаивают кожу, уменьшают воспаления или даже защищают от солнца. Но в каждой из этих категорий можно найти более эффективные средства со сложными, комплексными составами.

Как пользоваться термальной водой и не переживать?

Если же вам нравится сама идея «полезного спрея», то есть два способа. Не используйте термальную воду самостоятельно, а сделайте ее частью своего ухода: после распыления нанесите на лицо увлажняющий крем, тогда лишнего испарения можно будет избежать. Или перейдите с простых минеральных вод на мисты с добавлением увлажняющих компонентов. Только учтите, что распылять последние поверх косметики, чтобы освежиться, — сомнительная идея. Полезные ингредиенты вряд ли доберутся до кожи сквозь пудру или тональный крем.