Скромный кристалл на боковом резце или фигурные блески на передних? Зубные украшения снова в тренде. Разбираемся, можно ли наклеить их без стоматолога и как потом чистить зубы.

Украшения для зубов постепенно приобретают разные формы. Металлические накладки — грилзы — уже давно кочуют от одного рэпера к другому. Теперь в тренды залетают менее броские аксессуары — скайсы. В свое время стоматологическая компания Ivoclar Vivadent выпустила коллекцию Skyce, в которую вошли комплексы установки кристаллов Swarovski на зубы. С тех пор название прижилось и скайсами стали называть любые камешки, которыми можно украсить зуб. Существует два типа установки таких украшений. Если в качестве источника сияния вы выбираете стразы на плоской основе, то их прикрепляют на специальный стоматологический состав. Если же вам захотелось покрасоваться с настоящими гранеными камнями, то придется выточить в зубе углубление. Обманчивая простота первого способа и привела к распространению нового тренда. В тиктоке учат, как сделать скайсы с помощью страз для ногтей, гель-лака и УФ-лампы.

Можно ли клеить скайсы с помощью гель-лака? Владимир Ешидоржиев Главный врач стоматологической клиники Be’U Clinic, стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук «Скайсы — украшения для зубов, это не стразы для ногтей! Они специальные и совсем не те, что используются в маникюре. Внутренняя поверхность скайсов шероховатая — для лучшего крепления на зубах. Устанавливать скайсы лучше в кресле стоматолога, чтобы понимать, что нужный зуб и его эмаль здоровы. Перед фиксацией зуб обрабатывается специальной кислотой — она создает шероховатость для лучшего сцепления — той же, что обрабатывают зуб перед установкой пломбы. Фиксируется скайс теми же материалами. В домашних условиях камни лучше не устанавливать. Когда вы делаете маникюр, то работаете с ногтевой пластиной — она снаружи. Зуб — внутри. Работать во рту теми же составами, что и с ногтями, банально небезопасно. Средства для ногтей содержат токсичные соединения. И понятно, если они попадают в желудок, первое, что грозит, — это отравление. Технически такое возможно. Но если вы за красоту и здоровье — то лучше установить скайсы у стоматолога».

Кому нельзя устанавливать скайсы? При грамотном подходе перед установкой скайсов необходима консультация стоматолога. Он внимательно осмотрит место будущего кристалла и вынесет вердикт. Любые аномалии эмали или прикуса — противопоказание. Людям с повышенной чувствительностью также следует воздержаться от украшений. Не получится установить натуральные камни на коронки или виниры: их поведение не такое предсказуемое, как у настоящих зубов. Некоторые типы скайсов состоят не только из камня, но и из металлического крепления или узора. Выбирая такое украшение, нужно удостовериться, что у вас нет аллергии на этот металл.

Как ухаживать за скайсами? Владимир Ешидоржиев Главный врач стоматологической клиники Be’U Clinic, стоматолог-ортопед, кандидат медицинских наук «Скайсы не требуют особого ухода: не нужно специальных щеток или паст, вы чистите зубы как обычно. Если захотелось снять кристалл, то это можно сделать в любой момент у специалиста. Зуб после снятия обработают отшлифуют, и он останется таким же, как и был. Единственное ограничение — это твердая пища. Например, орех может сколоть скайс».