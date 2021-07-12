Релиз доступен для предзаказа только в течение 10 дней.
В конце прошлой недели Post Malone выпустил трек «Motley Crew» — первый сингл с грядущего одноименного альбома. Теперь рэпер радует поклонников новой коллекцией мерча.
Совместный с лос-анджелесским брендом Siberia Hills релиз отсылает к гоночной эстетике клипа и стилю глэм-метал-группы Mötley Crüe. В релиз вошли футболки-лонгсливы с короткими рукавами, брюки карго и шорты с броским брендингом, бейсболка, носки и брелок-открывалка в виде машины.
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Совместная коллекция мерча Post Malone и Siberia Hills уже доступна для предзаказа на официальном сайте рэпера. Цены варьируются от 21 доллара за брелок-открывалку до 142 долларов за брюки карго.
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