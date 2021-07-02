Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Хочет вернуться во времена, когда «Юнион Джек» был самым модным принтом

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Y/PROJECT (@yproject_official) Y/Project из раза в раз подтверждает свой титул автора самых горячих джинсов

Анна Махорина Кто‑то: «Принцесса Диа…». Мой глаз: начинает неистово дергаться

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Velvey (@velvetcoke) Почему я только сейчас узнала, что актеры «Офиса» снимались в рекламе Puma в 2006-м? Впрочем, сериал тоже начала смотреть совсем недавно

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Monki (@monki) Неожиданная пара для Monki, которая будет роскошно смотреться с плотными колготками в осенних луках

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @gastt_fashion Майская роза Наташа Водянова на показе Jean Paul Gaultier в 2003 году

Ин Франк Зачем‑то собирает старые журналы

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CARCHIVED® (@carchived) Все еще считаю, что раньше реклама в глянцевых (и не только) журналах была гораздо интереснее, живее и смелее