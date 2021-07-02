Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Хочет вернуться во времена, когда «Юнион Джек» был самым модным принтом
Анна Махорина
Кто‑то: «Принцесса Диа…». Мой глаз: начинает неистово дергаться
Ин Франк
Зачем‑то собирает старые журналы