Арбузные корочки, кактусы и груши — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии июля.
Выдающийся российский бренд оптики успешно двигается в парфюмерном направлении. Новинка марки — густая смесь сандала, кардамона, гвоздик и цитрусов.
Алый флакон-туфелька прямолинейно передает содержимое нового аромата линейки Good Girl — розу с красными ягодами, которую щедро приправили ванилью.
Мрачный бренд перестал обновлять коллекцию черными флаконами. В Gozo согревает не только цвет, но и смеси восточных специй на контрасте с геранью.
Юность через призму парфюмерных философов-джапанистов пахнет жасмином и арбузными корочками.
Пока мы сидели без путешествий, ольфакторные исследователи Memo отправились на Сицилию за добротным запахом дымчатой кожи и горькой цитрусовой цедры.
В тканевой коробочке спрятаны пять ароматов, которые должны напомнить вам о метафорическом доме.
Не ведитесь на поводу у сине-серебрянного оформления и названия. Внутри — полная противоположность свежести и металлу: лабданум, корица и чуть кислинки.
Сверхлегкий летний аромат ириса с арбузными оттенками — такой же наивный, как и иллюстрация на лимитированном флаконе.
Душистая вода, полностью вдохновленная Японией: от невесомого шлейфа до основной ноты вишневого цвета.
Жизнерадостный бренд вернулся на российский рынок. Можно начинать знакомство с этого фужера с ревенем.
Каждый год L’Occitane умудряется украсить свой самый летний аромат чем‑то эдаким. В этом сезоне кислинку удачно разбавила несладкая сочность кактуса.
Мускусно-цитрусовая фантазия марки, в которой при желании можно разглядеть и магнолию.
Классическая пирамида девичьего аромата: пион, красные ягоды и свежесть груши.
Очередной фланкер самого популярного мускусного аромата. На этот раз к шипучим нотам добавили сладковатые цветы нероли.
Если бы флакон был настоящей помадой, то ее оттенок назвали молочно-персиковым — именно так стоит описать и аромат.
Вдохновившись восточными сказками, Этьен де Свардт решил создать духи, описывающие душу. У создателя марки она пахнет ладаном, перцем и ванилью.
По маркетинговой легенде ароматы Molecule звучат на каждом человеке по-своему. Но в этом году бренд выпустил коллекцию с несколькими уточняющими нотами.
Сочная груша с миндальным молочком превращается в приятную отдушку, напоминающую летние средства для загара.