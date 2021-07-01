Арбузные корочки, кактусы и груши — рассказываем про духи, которые появились на полках в преддверии июля.

Fakoshima Perfumes El Primer Deseo

Выдающийся российский бренд оптики успешно двигается в парфюмерном направлении. Новинка марки — густая смесь сандала, кардамона, гвоздик и цитрусов.

Цена 9600 р.
Carolina Herrera Very Good Girl

Алый флакон-туфелька прямолинейно передает содержимое нового аромата линейки Good Girl — розу с красными ягодами, которую щедро приправили ванилью.

Цена 6380 р.
Jéroboam Gozo

Мрачный бренд перестал обновлять коллекцию черными флаконами. В Gozo согревает не только цвет, но и смеси восточных специй на контрасте с геранью.

Цена 10 900 р.
Floraiku Young at Heart

Юность через призму парфюмерных философов-джапанистов пахнет жасмином и арбузными корочками.

Цена 27 030 р.
Memo Sicilian Leather

Пока мы сидели без путешествий, ольфакторные исследователи Memo отправились на Сицилию за добротным запахом дымчатой кожи и горькой цитрусовой цедры.

Цена 21 675 р.
Lush Volume 4: Samples of Society

В тканевой коробочке спрятаны пять ароматов, которые должны напомнить вам о метафорическом доме.

Цена 8500 р.
Mancera Silver Blue

Не ведитесь на поводу у сине-серебрянного оформления и названия. Внутри — полная противоположность свежести и металлу: лабданум, корица и чуть кислинки.

Цена 10 328 р.
diptyque Ilio

Сверхлегкий летний аромат ириса с арбузными оттенками — такой же наивный, как и иллюстрация на лимитированном флаконе.

Цена 10 413 р.
Acca Kappa Sakura Tokyo

Душистая вода, полностью вдохновленная Японией: от невесомого шлейфа до основной ноты вишневого цвета.

Цена 2300 р.
Mandarina Duck Into the Jungle

Жизнерадостный бренд вернулся на российский рынок. Можно начинать знакомство с этого фужера с ревенем.

Цена 4500 р.
L’Occitane «Вербена-кактус»

Каждый год L’Occitane умудряется украсить свой самый летний аромат чем‑то эдаким. В этом сезоне кислинку удачно разбавила несладкая сочность кактуса.

Цена 5200 р.
Etro White Magnolia

Мускусно-цитрусовая фантазия марки, в которой при желании можно разглядеть и магнолию.

Цена 10 080 р.
Paco Rabanne Olympea Blossom

Классическая пирамида девичьего аромата: пион, красные ягоды и свежесть груши.

Цена 2585 р.
Narciso Rodriguez Narciso Eau Néroli Ambrée

Очередной фланкер самого популярного мускусного аромата. На этот раз к шипучим нотам добавили сладковатые цветы нероли.

Цена 5450 р.
Cacharel Yes I Am Glorious

Если бы флакон был настоящей помадой, то ее оттенок назвали молочно-персиковым — именно так стоит описать и аромат.

Цена 3505 р.
Etat Libre D’Orange Soul of My Soul

Вдохновившись восточными сказками, Этьен де Свардт решил создать духи, описывающие душу. У создателя марки она пахнет ладаном, перцем и ванилью.

Цена 19 500 р.
Escentric Molecules Molecule 01 + Patchouli

По маркетинговой легенде ароматы Molecule звучат на каждом человеке по-своему. Но в этом году бренд выпустил коллекцию с несколькими уточняющими нотами.

Цена 14 400 р.
Giorgio Armani Terra di Gioia

Сочная груша с миндальным молочком превращается в приятную отдушку, напоминающую летние средства для загара.

Цена 6130 р.