Пока реселлеры перепродают на eBay упаковки от блюд из коллаборационного меню McDonald’s и южнокорейской поп-группы BTS, настоящие поклонники превращают ее в искусство. В их числе артист из Сеула — Джозайя Чуа (Josiah Chua). Он использовал брендированную упаковку для создания кастомизированных кроссовок.

Джозайя взял за основу Nike Air Max Plus TN и декорировал модель обрезками коробок от блюд и стаканчиками для напитков. Кроме того, кроссовки оснащены боковыми отсеками для хранения наггетсов и креплением для соусов к шнуровке.