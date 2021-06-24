Кажется, это самый странный кастом на нашей памяти
Пока реселлеры перепродают на eBay упаковки от блюд из коллаборационного меню McDonald’s и южнокорейской поп-группы BTS, настоящие поклонники превращают ее в искусство. В их числе артист из Сеула — Джозайя Чуа (Josiah Chua). Он использовал брендированную упаковку для создания кастомизированных кроссовок.
Джозайя взял за основу Nike Air Max Plus TN и декорировал модель обрезками коробок от блюд и стаканчиками для напитков. Кроме того, кроссовки оснащены боковыми отсеками для хранения наггетсов и креплением для соусов к шнуровке.
К счастью (или несчастью) для поклонников BTS, кроссовки вряд ли удастся приобрести. Едва ли Джозайя захочет расставаться с единственным экземпляром модели. Да и с другой стороны, вряд ли в такой паре вы сможете куда‑то выйти.