Платье из полотенца, вместительный тоут, кожаная панама, клоги на деревянной подошве и другие новинки июня.
Сложносочиненные шорты для тех, кто не носит короткие низы в городе.
В летней коллекции российской марки помимо шляп теперь можно найти нарядные цепочки-подвесы на карабине.
Украинский бренд представил летнюю капсулу, где можно найти оверсайз-поло фактурной сетчатой вязки.
Сумка на удобном плечевом ремне яркого горчичного цвета как ответ вездесущим зеленым аксессуарам.
Если черные сандалии «подо все» у вас уже есть, можно присмотреться к ярким вариантам.
У украинского бренда теперь можно найти милые купальники, напоминающие детскую гимнастическую форму.
Спортивный бренд неожиданно представил айтемы, интерпретирующие клубную эстетику, в частности рейв-культуру 90-х.
К Colorful Standard, использующей только органический хлопок, стоит идти за эталонной базой — от футболок и свитшотов до худи и рубашек.
Одна из визитных карточек современного Stüssy — красивые бросающиеся в глаза летние рубашки с коротким рукавом.
Все носят овершоты. И вы приглядитесь. Практичная и обеспечивающая простор для сочетаний альтернатива обычным рубашкам.
Регбийные рубашки уже давно перешли в раздел классических вещей гардероба. Актуальная вне зависимости от сезона вещь.
Испанцы продолжают удивлять коллаборациями: на этот раз масс-маркет выпустил теннисную линейку с Kappa.
Базовая и в меру формальная сумка тоут, которая легко впишется в образы с любимыми мюлями или лоферами.
Более расслабленный и вместительный тоут. Для каждодневной носки, вылазок на пикник и поездок на дачу по выходным.
У повелителя винтажа и энтузиаста работы с архивами Найджела Кабурна есть несколько линеек. В рамках Lybro он переосмысляет рабочую одежду.
Очередной красивый платок от российских мастеров Radical Chic и художницы Дарьи Коноваловой-Инфанте.
Помимо прочего, в весенне-летней коллекции питерского бренда можно найти роскошную броскую панаму.
Эффектные клоги с пушистым верхом и на деревянной подошве. Для тех, кто уже успел утомиться от лаконичной открытой обуви черного цвета.
Объемная туника с широченным воротником и V-образным вырезом. Как раз для текущей погоды в Москве.
Питерский бренд сумок продолжает расширять ассортимент. Среди прочего выделяются компактные каркасные сумки, доступные в широкой цветовой палитре.
Часовой бренд продолжает переосмыслять свою классику. К привычной водонепроницаемости на глубине до 30 метров добавился яркий полупрозрачный корпус.
Возможно, самая яркая пара Crocs этим летом. Здесь и платформа, и принт по всей поверхности, и обильный декор.
Роскошный прозрачный комплект для тех, кому по душе белье в винтажном стиле.
Японский бренд выпустил высоченные скейтерские носки с накладными карманами на кнопках. Красиво, необычно, практично.
Лонгслив из коллаборации Vans и мультфильма про «Губка Боб Квадратные Штаны». Для тех, кто соскучился по одному из главных сериалов нашего детства.
Так сказать, в меру сдержанные сандалии на подошве идеальной толщины.