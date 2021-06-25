Платье из полотенца, вместительный тоут, кожаная панама, клоги на деревянной подошве и другие новинки июня.

Шорты Victoria Andreyanova

Сложносочиненные шорты для тех, кто не носит короткие низы в городе.

Цена 11 250 р.
Подвес для шляпы Cocoshnik Headdress

В летней коллекции российской марки помимо шляп теперь можно найти нарядные цепочки-подвесы на карабине.

Цена 5000 р.
Поло Katimo

Украинский бренд представил летнюю капсулу, где можно найти оверсайз-поло фактурной сетчатой вязки.

Цена $138
Сумка ZNY х Arny Praht

Сумка на удобном плечевом ремне яркого горчичного цвета как ответ вездесущим зеленым аксессуарам.

Цена 7900 р.
Сандалии Suicoke

Если черные сандалии «подо все» у вас уже есть, можно присмотреться к ярким вариантам.

Цена 20 990 р.
Купальник Sleeper

У украинского бренда теперь можно найти милые купальники, напоминающие детскую гимнастическую форму.

Цена $135
Платье Fila

Спортивный бренд неожиданно представил айтемы, интерпретирующие клубную эстетику, в частности рейв-культуру 90-х.

Цена 2699 р.
Лонгслив thisisneverthat

Яркая альтернатива вашей любимой базовой футболке.

Цена 6490 р.
Рубашка Colorful Standard

К Colorful Standard, использующей только органический хлопок, стоит идти за эталонной базой — от футболок и свитшотов до худи и рубашек.

Цена 6209 р.
Рубашка Stüssy

Одна из визитных карточек современного Stüssy — красивые бросающиеся в глаза летние рубашки с коротким рукавом.

Цена 13 990 р.
Куртка-рубашка Edwin

Все носят овершоты. И вы приглядитесь. Практичная и обеспечивающая простор для сочетаний альтернатива обычным рубашкам.

Цена 8009 р.
Регбийка AMI

Регбийные рубашки уже давно перешли в раздел классических вещей гардероба. Актуальная вне зависимости от сезона вещь.

Цена 17 009 р.
Платье Zara x Kappa

Испанцы продолжают удивлять коллаборациями: на этот раз масс-маркет выпустил теннисную линейку с Kappa.

Цена 2990 р.
Сандалии COS

Еще одни образцовые сандалии, только в более приемлемом ценовом сегменте.

Цена 6990 р.
Сумка тоут COS

Базовая и в меру формальная сумка тоут, которая легко впишется в образы с любимыми мюлями или лоферами.

Цена 5990 р.
Сумка тоут Civilist

Более расслабленный и вместительный тоут. Для каждодневной носки, вылазок на пикник и поездок на дачу по выходным.

Цена 4100 р.
Панама Nigel Cabourn

У повелителя винтажа и энтузиаста работы с архивами Найджела Кабурна есть несколько линеек. В рамках Lybro он переосмысляет рабочую одежду.

Цена 7500 р.
Платок Radical Chic x Daria Konovalova-Infante

Очередной красивый платок от российских мастеров Radical Chic и художницы Дарьи Коноваловой-Инфанте.

Цена 3100 р.
Платье Reserved

Яркое платье из рельефной ткани, напоминающей полотенце.

Цена 2999 р.
Панама Bats

Помимо прочего, в весенне-летней коллекции питерского бренда можно найти роскошную броскую панаму.

Цена 12 500 р.
Клоги Zara

Эффектные клоги с пушистым верхом и на деревянной подошве. Для тех, кто уже успел утомиться от лаконичной открытой обуви черного цвета.

Цена 11 999 р.
Туника Zara

Объемная туника с широченным воротником и V-образным вырезом. Как раз для текущей погоды в Москве.

Цена 8299 р.
Сумка Arny Praht

Питерский бренд сумок продолжает расширять ассортимент. Среди прочего выделяются компактные каркасные сумки, доступные в широкой цветовой палитре.

Цена 6800 р.
Часы Casio

Часовой бренд продолжает переосмыслять свою классику. К привычной водонепроницаемости на глубине до 30 метров добавился яркий полупрозрачный корпус.

Цена 3090 р.
Сабо Crocs

Возможно, самая яркая пара Crocs этим летом. Здесь и платформа, и принт по всей поверхности, и обильный декор.

Цена 6999 р.
Комплект P.M. Lingerie

Роскошный прозрачный комплект для тех, кому по душе белье в винтажном стиле.

Цена 7990 р.
Носки Kapital

Японский бренд выпустил высоченные скейтерские носки с накладными карманами на кнопках. Красиво, необычно, практично.

Цена 10 000 р.
Лонгслив Vans X SpongeBob

Лонгслив из коллаборации Vans и мультфильма про «Губка Боб Квадратные Штаны». Для тех, кто соскучился по одному из главных сериалов нашего детства.

Цена 4090 р.
Сандалии Vagabond

Так сказать, в меру сдержанные сандалии на подошве идеальной толщины.

Цена 8800 р.