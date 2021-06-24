Кроссовки с броской подошвой, кеды-мюли и еще 9 стоящих пар месяца.
Основатель бренда Rhude выпустил очередную сольную коллаборацию с Puma. За основу дизайнер взял классическую модель Suede.
Знатоки помнят модель Free Run. Некогда популярный силуэт вернулся в новом обличии. С язычками на пятках и затяжками вместо шнурков.
Очередной футуристический силуэт от плодотворного союза немецкого спортивного гиганта и молодого прогрессивного бренда OAMC.
Классика спортивного бренда, образцовая пара на лето и просто универсальные кроссовки на каждый день.
Плоды сотрудничества бренда минималистичных кед и амстердамской студии дизайна обуви.
Китайский спортивный гигант продолжает представлять новые лайфстайл-модели. Одна из последних — раннеры Cosmos.
Новая пара модного дома отличается красивым броским верхом наполовину из канваса, наполовину из кожи.
Авторы одной из самых успешных коллабораций 2010-х не думают останавливаться и продолжают выпускать новые расцветки своих успешных кед.
Puma продолжает сотрудничество с Kidsuper Studios. Очередной релиз — яркие кеды для креативных людей с петлями для карандаша.
Хорошо знакомая поклонникам бренда модель Authentic теперь доступна в виде мюлей. Оптимальное решение для столичной жары.