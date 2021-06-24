Кроссовки с броской подошвой, кеды-мюли и еще 9 стоящих пар месяца.

Rhuigi x Puma Suede

Основатель бренда Rhude выпустил очередную сольную коллаборацию с Puma. За основу дизайнер взял классическую модель Suede.

Цена 9490 р.
Nike Free Run Trail Hl

Знатоки помнят модель Free Run. Некогда популярный силуэт вернулся в новом обличии. С язычками на пятках и затяжками вместо шнурков.

Цена 11 249 р.
adidas Originals x OAMC Type 0–9

Очередной футуристический силуэт от плодотворного союза немецкого спортивного гиганта и молодого прогрессивного бренда OAMC.

Цена 22 499 р.
Vans Authentic

Кеды с кожаным мыском и шипами для тех, кто немного панк в душе.

Цена 8090 р.
Nike Cortez

Классика спортивного бренда, образцовая пара на лето и просто универсальные кроссовки на каждый день.

Цена 5900 р.
Studio Hagel x Stepney Workers Club Varden Exp1

Плоды сотрудничества бренда минималистичных кед и амстердамской студии дизайна обуви.

Цена 11 609 р.
Li-Ning Cosmos

Китайский спортивный гигант продолжает представлять новые лайфстайл-модели. Одна из последних — раннеры Cosmos.

Цена 11 609 р.
Maison Margiela Evolution Sneaker

Новая пара модного дома отличается красивым броским верхом наполовину из канваса, наполовину из кожи.

Цена 38 249 р.
Comme Des Garçons Play x Converse Chuck 70

Авторы одной из самых успешных коллабораций 2010-х не думают останавливаться и продолжают выпускать новые расцветки своих успешных кед.

Цена 14 500 р.
Puma x Kidsuper Studios VTG Trainers

Puma продолжает сотрудничество с Kidsuper Studios. Очередной релиз — яркие кеды для креативных людей с петлями для карандаша.

Цена 10 490 р.
Vans Authentic Mule

Хорошо знакомая поклонникам бренда модель Authentic теперь доступна в виде мюлей. Оптимальное решение для столичной жары.

Цена 6999 р.