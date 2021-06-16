Тупак Шакур оставил большой след в истории не только своей музыкой и общественной деятельностью. Помимо этого, один из величайших рэперов всех времен был еще и иконой стиля. Он одинаково эффектно и естественно выглядел как в рабочей одежде Carhartt, так и в брючных костюмах Versace. Шакур обожал кожаные жилеты и расслабленные рубашки, органично адаптировал броские украшения под свой стиль, мастерски подбирал головные уборы и, конечно, лучше всех носил бандану. «Афиша Daily» предалась ностальгии и собрала яркие образы покойного рэпера.