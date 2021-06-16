Как назвать марку? Где открыть магазин? С какими инфлюэнсерами дружить? Ответьте на непростые вопросы, которые встают перед каждым молодым дизайнером, и узнайте, сможете ли вы запустить свой бренд и каким он будет.
Все начинается с нейминга. Как будете выбирать название?
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А что будете шить?
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Ситуация: завтра первый подиумный показ, а коллекция не готова. Что будете делать?
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Кого позовете на шоу в качестве гостей?
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Пора открывать офлайн-магазин. Где он расположится?
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А как будет выглядеть пространство магазина?
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Сейчас модно делать коллаборации. Кого позовете в партнеры?
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Надо бы придумать рекламную кампанию для бренда. Как она будет выглядеть?
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Будете заводить соцсети?
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Что будете делать, если настанут кризисные времена?
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