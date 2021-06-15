Красочный летний принт, двойной брендинг и классические модели кроссовок.
Американский бренд и немецкий спортивный гигант вновь объединили усилия для создания совместного релиза. Вслед за коллаборационными кроссовками (осенней интерпретацией классических Gazelle) стороны выпускают полноценную коллекцию.
В нее вошли два эффектных костюма (белый и полностью украшенный принтом), яркие шорты, худи, футболки и носки с двойным брендингом, а также кроссовки. Для совместного релиза стороны отобрали и переосмыслили две модели из архивов adidas Originals — баскетбольную Probound и теннисную Rod Laver.
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Совместная коллекция Noah и adidas Originals поступит в продажу 17 июня. Купить одежду и обувь можно будет у избранных ретейлеров брендов. Доедет ли коллаборация до России, пока неизвестно.
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