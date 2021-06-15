Американский бренд и немецкий спортивный гигант вновь объединили усилия для создания совместного релиза. Вслед за коллаборационными кроссовками (осенней интерпретацией классических Gazelle) стороны выпускают полноценную коллекцию.

В нее вошли два эффектных костюма (белый и полностью украшенный принтом), яркие шорты, худи, футболки и носки с двойным брендингом, а также кроссовки. Для совместного релиза стороны отобрали и переосмыслили две модели из архивов adidas Originals — баскетбольную Probound и теннисную Rod Laver.