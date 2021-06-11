Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Ставит статус в «ВКонтакте» «Why be a wallflower when you can be a Venus fly trap?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tami El Sombati (@tamielsombati) Осветленные брови, фантастические стрелки, тени, которые не видят берегов, — все тренды макияжа на одном фото

Анна Махорина Отменила кюлоты в 2018-м

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jimmy Choo (@jimmychoo) Jimmy Choo выпустил коллекцию гендерфлюидной обуви вместе с Билли Портером. Там замечены идеальные лаковые ботильоны

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от WEEKDAY (@weekdayofficial) В новом дропе регулярной апсайкл-коллекции Weekday — джинсы в цветах, окрашенные отбеливателем и краской. Все семь айтемов из капсулы уже раскуплены

Ин Франк Цитирует Словетского во время рабочих собраний

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Percival Menswear (@percival_menswear) Вязаные рубашки и поло — это всегда хорошо. Британский Percival знает в них толк