Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Ставит статус в «ВКонтакте» «Why be a wallflower when you can be a Venus fly trap?»
Анна Махорина
Отменила кюлоты в 2018-м
Ин Франк
Цитирует Словетского во время рабочих собраний