Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова

Ставит статус в «ВКонтакте» «Why be a wallflower when you can be a Venus fly trap?»

Осветленные брови, фантастические стрелки, тени, которые не видят берегов, — все тренды макияжа на одном фото
Работа мечты: стилизовать все новые клипы Марины Диамандис
Бисерные украшения из Беларуси для тех, кому надоели бисерные украшения

Анна Махорина

Отменила кюлоты в 2018-м

С референсами на осень-зиму 2021-го определились
Jimmy Choo выпустил коллекцию гендерфлюидной обуви вместе с Билли Портером. Там замечены идеальные лаковые ботильоны
В новом дропе регулярной апсайкл-коллекции Weekday — джинсы в цветах, окрашенные отбеливателем и краской. Все семь айтемов из капсулы уже раскуплены
Тренд на поп-ит и сипмл-димпл можно считать исчерпанным

Ин Франк

Цитирует Словетского во время рабочих собраний

Вязаные рубашки и поло — это всегда хорошо. Британский Percival знает в них толк
Очередной ремикс 574-й модели от New Balance Tokyo Design Studio. К слову, подобные эксперименты с подошвой не раз проводило токийское ателье Recouture
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