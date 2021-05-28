Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Отменяет зеленый цвет на фешен-съемках

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от GCDS (@gcdswear) Пожалуй, первый раз в жизни могу сказать: «Хочу лук как у Кайли Дженнер»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ramdane Touhami 🔻 (@ramdanetouhami) Два факта об основателе роскошного бренда Officine Universelle Buly 1803 Рамдане Тухами. Он кажется прекрасным человеком. Если не знаете, как носить Birkenstock, смотрите на его фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ARTIPOPPE (@artipoppe) Бренд слингов для детей, который старательно разрушает все стереотипы о рекламе семейных товаров. Даже если у вас нет детей, посмотрите, как смело и красиво можно подавать свой продукт

Анна Махорина Все еще в поиске пальто с узором коровьих пятен, как у Рейчел Грин

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gab Bois (@gabbois) Если и брать телефон в отпуск, то только такой. Ты сам по себе, рабочие чаты сами по себе

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rework Kween (@gracipeps) Кажется, в инстаграме каждый день появляется очередной апсайкл-дизайнер. Но конкретно эта работа понравилась тем, что в галерее можно посмотреть фото «до»: казалось бы, подобная модель свитера выглядит максимально неактуально. А вот дизайнер придумала, как подарить ей вторую жизнь (простите)

Ин Франк «Визин и гематоген. Сдачу оставьте»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Muler Report (@muleboyz) В только что организованной нами премии «Лучшие мюли лета» появился главный претендент на победу