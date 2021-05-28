Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Отменяет зеленый цвет на фешен-съемках
Пожалуй, первый раз в жизни могу сказать: «Хочу лук как у Кайли Дженнер»
Два факта об основателе роскошного бренда Officine Universelle Buly 1803 Рамдане Тухами. Он кажется прекрасным человеком. Если не знаете, как носить Birkenstock, смотрите на его фото
Бренд слингов для детей, который старательно разрушает все стереотипы о рекламе семейных товаров. Даже если у вас нет детей, посмотрите, как смело и красиво можно подавать свой продукт
Анна Махорина
Все еще в поиске пальто с узором коровьих пятен, как у Рейчел Грин
Шутки про широкие скейтерские штаны никогда не надоедают
Если и брать телефон в отпуск, то только такой. Ты сам по себе, рабочие чаты сами по себе
Кажется, в инстаграме каждый день появляется очередной апсайкл-дизайнер. Но конкретно эта работа понравилась тем, что в галерее можно посмотреть фото «до»: казалось бы, подобная модель свитера выглядит максимально неактуально. А вот дизайнер придумала, как подарить ей вторую жизнь (простите)
Ин Франк
«Визин и гематоген. Сдачу оставьте»
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В только что организованной нами премии «Лучшие мюли лета» появился главный претендент на победу
Аккурат к лету Nike выпустил второе поколение своей популярной модели сандалий Offline