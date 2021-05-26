Деним для самых маленьких
До России доехала детская коллекция Levi’s. Теперь в магазинах и на сайте американских классиков денима доступна одежда не только для взрослых, но и для детей от 2 до 14 лет.
В весенне-летней коллекции представлены куртки и комбинезоны из денима, джинсы разных цветов и шорты. Помимо визитных карточек бренда в детском разделе представлены легкие куртки, базовые футболки, свитшоты и худи, а также чиносы.
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Детские вещи Levi’s уже поступили в продажу. Купить их можно на официальном сайте бренда и в фирменном магазине в ТРЦ «Мега Теплый Стан». Цены варьируются от 1500 рублей за футболку до 6500 рублей за куртку из денима.