До России доехала детская коллекция Levi’s. Теперь в магазинах и на сайте американских классиков денима доступна одежда не только для взрослых, но и для детей от 2 до 14 лет.

В весенне-летней коллекции представлены куртки и комбинезоны из денима, джинсы разных цветов и шорты. Помимо визитных карточек бренда в детском разделе представлены легкие куртки, базовые футболки, свитшоты и худи, а также чиносы.