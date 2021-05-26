Белоснежная регбийка, джинсы клеш, двусторонняя панама, вместительная сумка тоут и другие новинки мая.

Сандалии Ecco Сurated FSDX

В премиальной линейке Ecco пополнение. Теперь в ней есть сандалии — как базовые минималистичные, так и более эффектные на платформе.

Цена 14 090 р.
Сумка Folk

Красивая, вместительная и нескучная сумка тоут. Подойдет как для прогулок, так и для пикников по выходным.

Цена 8549 р.
Платок Radical Chic

«Тягучий полдень лета и детская безмятежность» — так описывает Radical Chic шелковый платок из своей летней коллекции. Носим как косынку с любым луком.

Цена 7980 р.
Часы Casio G-Shock

Очередное переосмысление классической модели часов в летней белоснежной расцветке.

Цена 11 790 р.
Регбийка Adsum

Образцовая во всех отношениях регбийка на лето.

Цена 11 249 р.
Топ Reserved

В регулярной линейке Re.Design можно найти все самые горячие тренды лета: например, яркий вязаный топ кроше.

Цена 2999 р.
Серьги Rod Almayate

Испано-итальянский бренд известен своими бросающимися в глаза украшениями. Такими, как эти серьги в виде пластырей.

Цена 22 300 р.
Купальник Cos

Неожиданно яркий айтем в летней коллекции сдержанной лондонской марки. Можно носить на вечеринки как боди.

Цена 4990 р.
Рубашка & Other Stories

Если гавайка — ваша летняя униформа, то яркая цветочная модель шведского бренда претендует на звание бриллианта вашей коллекции.

Цена 5990 р.
Сандалии Gramicci

Теперь у классиков аутдора можно найти не только практичную одежду, но и обувь.

Цена 8009 р.
Очки Cultura

Российский бренд представил коллаборацию с певицей Луной: в нее вошли три модели, среди которых можно найти универсальный силуэт под названием «Из души».

Цена 6899 р.
Перчатки Glove.me

Роскошные сетчатые перчатки с красивой вышивкой. Беспроигрышный финальный штрих для вечерних образов и поездок в метро.

Цена 6900 р.
Футболка Carne Bollente

Если не знать, что ироничная марка специализируется на рисунках с сексуальным подтекстом, можно сначала подумать, что на футболке изображены борцы.

Цена 7490 р.
Топ Monki

Базовый топ для занятий спортом в нескучном цвете и размерной сетке от XXS до XXL.

Цена 1100 р.
Жилет Awake NY

Тот самый стритвир для взрослых людей. Эффектная жилетка, которая одинаково хорошо будет смотреться поверх рубашки, поло или футболки.

Цена 11 500 р.
Сандалии Dr. Martens

Dr. Martens выпустил полноценную коллекцию открытой обуви к лету. Фирменная кожа, комфортная подошва и узнаваемая оранжевая строчка.

Цена 12 900 р.
Куртка Grind London

Легкая куртка и достойная альтернатива джинсовке.

Цена 16 990 р.
Часы Casio G-Shock

Красивая коллаборационная модель Casio G-Shock и японского графического дизайнера Касивы Сато (вы могли видеть его совместные проекты с Uniqlo).

Цена 24 590 р.
Футболка Who I Am

Российская марка представила коллекцию футболок с психоделическими принтами и сакральными рисунками. Эта с принтом Будды.

Цена 8900 р.
Куртка Barbour International

Да, в первую очередь Barbour славится своими вощеными куртками. Но и любая другая верхняя одежда у британцев получается на славу.

Цена 15 209 р.
Брюки Gramicci

Помимо базовых цветовых решений в сезонной коллекции Gramicci нашлось место и для более ярких интерпретаций брюк.

Цена 10 700 р.
Сандалии Ecco

Массивная спортивная модель подойдет примерно подо все благодаря приятному оттенку сухого асфальта.

Цена 12 990 р.
Куртка Playboy x Alpha Industries

Классический бомбер милитари-титанов с вышитым на спине фирменным кроликом Playboy.

Цена 22 700 р.
Купальник Weekday

Устали от базовых моделей для плавания? Загляните в Weekday. Кстати, их купальники представлены в размерах от XS до XL.

Цена 1999 р.
Туфли Razumno

Кожаные туфли новой локальной марки с легким налетом ретро — вещь из категории долгоиграющих покупок, а не айтемов-однодневок.

Цена 21 600 р.
Свитшот Converse x Todd Snyder

В совместный релиз Converse и Тодда Снайдера, помимо кед, вошли красивые свитшоты.

Цена 9500 р.
Джинсы Zara

Один из главных цветов сезона и нетипичный фасон. Для тех, кому надоели и скинни, и оверсайз.

Цена 3299 р.
Рубашка Wood Wood

Прониклись куртками-рубашками? Супер, теперь попробуйте варианты из альтернативных материалов — например, из нейлона.

Цена 20 249 р.
Сандалии UGG

Визитная карточка UGG — теплая зимняя обувь. Но, как вы видите, у бренда достойные пары и на летний сезон.

Цена 10 900 р.
Сумка Brandon Blackwood

Сумка-сундучок от нью-йоркского дизайнера Брендона Блэквуда. В комплекте к каждой идет съемный ремешок для носки через плечо.

Цена $175
Сабо Crocs

Сабо Crocs по-прежнему остаются одной из самых удобных пар летней обуви. В сезонной коллекции бренд представил очередную порцию ярких расцветок.

Цена 4599 р.
Панама Gramicci

Это не просто базовая панама. Это два головных убора в одном. Дело в том, что панаму можно носить и обратной стороной черного цвета.

Цена 4600 р.