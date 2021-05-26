Белоснежная регбийка, джинсы клеш, двусторонняя панама, вместительная сумка тоут и другие новинки мая.
В премиальной линейке Ecco пополнение. Теперь в ней есть сандалии — как базовые минималистичные, так и более эффектные на платформе.
Красивая, вместительная и нескучная сумка тоут. Подойдет как для прогулок, так и для пикников по выходным.
«Тягучий полдень лета и детская безмятежность» — так описывает Radical Chic шелковый платок из своей летней коллекции. Носим как косынку с любым луком.
Очередное переосмысление классической модели часов в летней белоснежной расцветке.
В регулярной линейке Re.Design можно найти все самые горячие тренды лета: например, яркий вязаный топ кроше.
Испано-итальянский бренд известен своими бросающимися в глаза украшениями. Такими, как эти серьги в виде пластырей.
Неожиданно яркий айтем в летней коллекции сдержанной лондонской марки. Можно носить на вечеринки как боди.
Если гавайка — ваша летняя униформа, то яркая цветочная модель шведского бренда претендует на звание бриллианта вашей коллекции.
Теперь у классиков аутдора можно найти не только практичную одежду, но и обувь.
Российский бренд представил коллаборацию с певицей Луной: в нее вошли три модели, среди которых можно найти универсальный силуэт под названием «Из души».
Роскошные сетчатые перчатки с красивой вышивкой. Беспроигрышный финальный штрих для вечерних образов и поездок в метро.
Если не знать, что ироничная марка специализируется на рисунках с сексуальным подтекстом, можно сначала подумать, что на футболке изображены борцы.
Базовый топ для занятий спортом в нескучном цвете и размерной сетке от XXS до XXL.
Тот самый стритвир для взрослых людей. Эффектная жилетка, которая одинаково хорошо будет смотреться поверх рубашки, поло или футболки.
Dr. Martens выпустил полноценную коллекцию открытой обуви к лету. Фирменная кожа, комфортная подошва и узнаваемая оранжевая строчка.
Красивая коллаборационная модель Casio G-Shock и японского графического дизайнера Касивы Сато (вы могли видеть его совместные проекты с Uniqlo).
Российская марка представила коллекцию футболок с психоделическими принтами и сакральными рисунками. Эта с принтом Будды.
Да, в первую очередь Barbour славится своими вощеными куртками. Но и любая другая верхняя одежда у британцев получается на славу.
Помимо базовых цветовых решений в сезонной коллекции Gramicci нашлось место и для более ярких интерпретаций брюк.
Массивная спортивная модель подойдет примерно подо все благодаря приятному оттенку сухого асфальта.
Классический бомбер милитари-титанов с вышитым на спине фирменным кроликом Playboy.
Устали от базовых моделей для плавания? Загляните в Weekday. Кстати, их купальники представлены в размерах от XS до XL.
Кожаные туфли новой локальной марки с легким налетом ретро — вещь из категории долгоиграющих покупок, а не айтемов-однодневок.
В совместный релиз Converse и Тодда Снайдера, помимо кед, вошли красивые свитшоты.
Один из главных цветов сезона и нетипичный фасон. Для тех, кому надоели и скинни, и оверсайз.
Прониклись куртками-рубашками? Супер, теперь попробуйте варианты из альтернативных материалов — например, из нейлона.
Визитная карточка UGG — теплая зимняя обувь. Но, как вы видите, у бренда достойные пары и на летний сезон.
Сумка-сундучок от нью-йоркского дизайнера Брендона Блэквуда. В комплекте к каждой идет съемный ремешок для носки через плечо.
Сабо Crocs по-прежнему остаются одной из самых удобных пар летней обуви. В сезонной коллекции бренд представил очередную порцию ярких расцветок.
Это не просто базовая панама. Это два головных убора в одном. Дело в том, что панаму можно носить и обратной стороной черного цвета.