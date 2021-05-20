Линейка ароматов Maison Margiela Replica пополнилась новым ольфакторным воспоминанием. В этот раз парфюмеры бренда — Александра Карлин и Морис Русель — перенеслись в Токио образца 2008 года. Если быть еще точнее, авторы постарались передать в духах чайную церемонию после занятия йогой.

«Нашей целью было воспроизведение чувства гармонии между телом и разумом, которое возникает после занятий йогой, — говорит Александра Карлин. — Обычно я стараюсь продлить это ощущение, выпивая после занятий чай маття. Как и занятие йогой, приготовление маття требует выверенных жестов, терпения и сосредоточенности».

Аромат Matcha Meditation включает в себя ноты чая маття. С одной стороны, их сладость подчеркивают ванильные оттенки белого шоколада и рисовый аккорд. Одновременно с этим у аромата есть и свежая сторона — ноты бергамота и мандарина.

«Чай маття обладает неоспоримыми успокаивающими свойствами. Он снимает стресс и наполняет спокойствием. Он повышает способность к концентрации. В этом аромате мне хотелось передать тепло-холодный контраст чая маття: с одной стороны, это сырая зеленая нота, с другой — теплая и успокаивающая база с притягательными нотами белого шоколада», — описывает аромат Морис Русель.

Аромат Maison Margiela Replica Matcha Meditation будет доступен в объемах 100, 30 и 10 мл.