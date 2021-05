В этом году одной из первых российских ресейл-платформ одежды Second Friend Store исполнилось 10 лет. За это время магазин из секонд-хенда с концептуальной одеждой для своих превратился в масштабный онлайн-ретейл. Мы поговорили с основательницей проекта Анной Любан о кризисе потребления, стереотипах о комиссионках и неожиданных народных брендах.

— Если мы говорим обо мне как о человеке, то я все время хочу быть лучше, а конкуренция меня подстегивает. Если отбросить эмоциональные, личностные вещи, то сложно сказать, что подобные проекты за кем‑то повторяют. Это все равно, что… Открываются же, например, обычные магазины одежды. Почему открылся 2Mood и примерно в той же сфере I Am Studio? И что, они все за 12Storeez повторяют? Нет, это значит, что рынок есть. Есть потребитель с необходимостью создания базового гардероба, поэтому на этом рынке появляется новый проект. Так же и в ресейле. Просто все видят, что спрос есть, и хотят сделать что‑то полезное, хотят делать бизнес.

— У нас с вами приятный повод для беседы — десятилетие Second Friend Store. За это время тренд на этичное потребление разросся, и ресейл-проектов стало значительно больше. Чувствуете конкуренцию?

— Конечно, я на всех подписана и слежу за тем, что у них происходит, все вообще знаю назубок. Могу отметить проекты, которыми я вдохновлена: например, относительно недавно открывшимся The Cultt — девчонки занимаются перепродажей сумок. Мне очень нравится, как они коммуницируют с аудиторией, как у них выглядит инстаграм-аккаунт, какой у них живой сторителлинг… Ну вот прям молодцы. Second Friend Store этого не хватает, мы такие — немного чопорные, картинка вся вылизанная, нам бы немного живости. Еще мне нравится история с объединением, например недавняя новость о слиянии Luxxy и Themarket , — классно. Мы с ВладимиромВладимир ЕвладовCEO и сооснователь Luxxy хорошо общаемся, и мне нравится его бизнес-подход — у него есть стратегия, все продуманно. В какой‑то степени можно у него этому поучиться.

Полгода назад мы развивали инфлюенс-маркетинг — делали посев через блогеров, они писали о вещи, которую купили в Second Friend Store. Региональная аудитория никак не могла понять, как поношенные джинсы могут стоить 9000 рублей, когда можно пойти в ту же Zara и купить новые дешевле.

Мы, конечно, договорились с блогерами о том, как отбивать эту информацию, образовывать людей. Но я к тому, что регионы не готовы.

— Как вы считаете, ваши покупатели больше выступают за тренд об осознанном потреблении или используют возможность купить дорогую вещь за меньшие деньги?

— Примерно 50 на 50. Раньше можно было точно сказать, что никакого осознанного потребления не было и всеми двигала только возможность купить дешевле. Сейчас мы даже делали опрос в инстаграме на это тему. Но у нас все-таки аудитория московская, и поэтому, во-первых, они в курсе тренда, а во-вторых, даже если они и покупают, потому что им выгодно и это дешевле, то вряд ли тебе об этом скажут . У нас есть, кстати говоря, определенный пул достаточно состоятельных клиентов, которые одновременно и продают, и на эти же деньги покупают. Но такого пересечения — процентов 15.

В The Business of Fashion однажды писали, что The RealReal ставил перед собой задачу конвертировать как можно больше продавцов в покупателей. Это отличный ход, потому что так тебе не нужно работать на две стороны, на две аудитории, тратить деньги на привлечение новых людей. Плюс это показатель развитого рынка, когда у тебя человек не просто продает, если ему вещи некуда девать или нужно заработать, и не просто покупает, потому что хочет дешевле, а вращается в комьюнити. Мне бы, конечно, тоже хотелось, чтобы у нас так было…

— У вас пока что больше продают?

— Это просто разные люди, пересекаются процентов 15–20 аудитории. А условно у The RealReal, не буду врать, но чуть ли не 70% пересечения аудитории.