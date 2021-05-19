Пандемия и удаленная работа негативно сказались на продажах одежды по всему миру, но вдохнули новую жизнь в рынок нижнего белья. Сейчас бренды предлагают абсолютно все — от бесшовных спортивных топов до кружевных комплектов с поясами — однако индустрия постоянно развивается и пополняется новыми трендами. Разбираемся, какими.

Технологии Sustainable

Набор трусов H&M, 1499 р. 1 из 5 Бра Girlfriend Collective, $48. 2 из 5 Бра Proclaim, $59. 3 из 5 Бралетт Tommy Hilfiger, 3990 р. 4 из 5 Бра Weekday, 1299 р. 5 из 5

Стандарты устойчивой моды, предполагающие создание одежды из экологичных материалов и отказ от токсичных химических компонентов, уже давно внедрились в стратегии крупных и не очень мировых компаний. Сейчас концепция активно преображает рынок нижнего белья: набирают популярность изделия из тканей на основе переработанных пластиковых бутылок, древесной массы или даже морских водорослей. Большинство брендов, правда, пока ограничиваются органическим хлопком, выращенным по стандартам устойчивого развития. Такое нижнее белье можно встретить как в коллекциях Tommy Hilfiger, так и в ассортименте Women’Secret или H&M.

Высокая талия

Коллекции многих брендов в последнее время пополняются удобными широкими трусами с завышенной талией, выполненными из мягкой ткани, полностью покрывающими ягодицы и плотно прилегающими к телу. Несмотря на то что тренд держится не первый год, подобное белье все еще вызывает споры о том, могут ли ретромодели белья быть сексуальными. Однако интерес женщин к granny briefs («бабушкиным трусам») подтверждает, что комфорт становится ключевым словом во многих аспектах моды и ничего общего со стереотипами о бабушках уже не имеет . Сегодня удлиненными моделями с сильно завышенной талией располагают коллекции практически всех известных компаний, а также российских брендов Yoyuu, Bureau de Tricoti и других.

Боди

С кружевами и без, со шнуровками и бесшовные, из сетчатой или плотной ткани — многообразие выбора объясняется присущей боди универсальностью. Выходя за рамки бельевой ниши, они нередко становятся самостоятельной составляющей базового гардероба — Натали Портман и Джиджи Хадид, например, отдают предпочтение бренду Wolford, сочетая простое черное боди с клетчатой рубашкой и джинсами или жакетом. Впрочем, гораздо чаще боди используются в качестве элегантного нижнего белья, незаметного под одеждой.

Сетчатые и полупрозрачные материалы

Комплект Naked Letters, 2872 р. 1 из 5 Тонги Bluebella, £18. 2 из 5 Бра Fleur du Mal, 9000 р. 3 из 5 Бралетт Dora Larsen, 4550 р. 4 из 5 Тонги Zhilyova, $70. 5 из 5

Плотные однородные ткани все чаще заменяются на тонкие и сетчатые, которые принимают форму полупрозрачных вставок или вовсе составляют полноценные предметы белья, сопровождаемые разве что небольшими декоративными элементами. Бренды экспериментируют в этом отношении по-разному: бюстгальтеры из новой коллекции Fleur du Mal содержат накладки из стрейч-тюля в области бретелей, Bluebella выпустила трусы с прозрачной сеткой спереди, среди новинок Dora Larsen — полностью полупрозрачные комплекты, не пытающиеся что‑либо скрыть. Тенденция не чужда и российским брендам. Петербургская марка Corporelle предлагает носить бра-бандо с асимметричным топом из тюля, белье Naked Letters полностью сделано из полупрозрачной ткани, а московская компания My Dear Petra производит комплекты из мягкой крупной сетки.

Ленты и бретели

Коллекции брендов практически не обходятся без комплектов с лентами. В современном прочтении дополнительные бретели делают акцент на какой‑либо части тела или складываются в импровизированную портупею. Так, ленты на бюстгальтерах Agent Provocateur создают эффект вырезов на груди, бра без бретелей Dora Larsen плотно облегает тело за счет широких эластичных лент, а комплекты Cosabella украшены тонкими атласными лентами по краям. Подобный тренд может сопровождать и более повседневные элементы белья. Women’Secret, к примеру, предлагает комфортные бра и трусы с контрастными лентами из тюля по кромке.

Бесшовные топы

Бра Videris, $90. 1 из 5 Бесшовный топ Oysho, 1599 р. 2 из 5 Бра H&M, 1699 р. 3 из 5 Майка с бра Uniqlo, 1499 р. 4 из 5 Бра Skims, 2600 р. 5 из 5

Удобные и практичные бюстгальтеры зачастую без косточек — на пике популярности за счет многофункциональности и комфорта. Они могут иметь форму спортивных топов, базовых маек, мягких бюстгальтеров и использоваться как для спорта, так и для надевания под одежду или составления повседневного образа. Американский бренд Videris специализируется только на бесшовном белье с мягкими поддерживающими чашками, бра Skims подчеркивают естественные формы тела, а бесшовную майку-топ Uniqlo можно использовать как базовый элемент гардероба.