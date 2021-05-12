Для атмосферных фото и попадания в тренды.
Пока инстаграм с широкой аудиторией навязывает нам люксовые вещи, зумеры из тиктока показывают, на что можно потратить небольшие деньги, но получить массу удовольствия. Самым обсуждаемым предметом последних месяцев и мечтой всех тикток-зависимых стала лампа, имитирующая закат.
Лампы проецируют разноцветные крупные блики, создавая эффект золотого часа — времени после восхода или перед закатом, которое так любят фотографы. В подобном освещении легко сделать атмосферные снимки.
Для тех, кто не особо ценит естественное освещение, есть вариант с радужными или неоновыми бликами.
Где купить лампу из тиктока?
Проще и дешевле всего найти лампу на AliExpress (скорее всего, у вашего любимого блогера именно такая). В поиске вводите «sunset projection lamp» или «rainbow projection lamp». Больше всего заказов и отзывов у этого продавца с лампами за 1160 рублей. Сами тиктокеры покупают лампы также на Etsy или Amazon.
Если внимательно рассмотреть самые живописные ролики с цветными лампами, можно заметить, что в интерьере интереснее выглядят комбинации из нескольких ламп или смешанные источники света. Например, постоянный свет в красных оттенках и закатная проекция.
Другие светильники с небанальным освещением, которыми можно дополнить популярную лампу
Настенный светильник DesignLed, 8110 р.
Панель освещения Philips Hue Play, 11 690 р.
Светодиодная лента Philips Hue Plus, 7190 р.
Настольная лампа Xiaomi Mi Bedside Lamp 2, 3990 р.
Напольный светильник Corner Light RGB, 6990 р.
Умная лампочка Mi LED Smart Bulb Essential, 990 р.