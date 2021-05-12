Для атмосферных фото и попадания в тренды.

Пока инстаграм с широкой аудиторией навязывает нам люксовые вещи, зумеры из тиктока показывают, на что можно потратить небольшие деньги, но получить массу удовольствия. Самым обсуждаемым предметом последних месяцев и мечтой всех тикток-зависимых стала лампа, имитирующая закат .

Лампы проецируют разноцветные крупные блики, создавая эффект золотого часа — времени после восхода или перед закатом, которое так любят фотографы. В подобном освещении легко сделать атмосферные снимки.

Для тех, кто не особо ценит естественное освещение, есть вариант с радужными или неоновыми бликами.