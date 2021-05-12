Для атмосферных фото и попадания в тренды.

Пока инстаграм с широкой аудиторией навязывает нам люксовые вещи, зумеры из тиктока показывают, на что можно потратить небольшие деньги, но получить массу удовольствия. Самым обсуждаемым предметом последних месяцев и мечтой всех тикток-зависимых стала лампа, имитирующая закат.

@eungaro

THE SUNSET LAMP IS HERE IM OBSESSED ##decorinspo ##GoForTheHandful ##sunsetlamp ##danishpastel ##cutedecor ##roomtour ##roominspo

♬ original sound - Sensei
@charlotteplummer46

##sunsetlamp ##sunsetprojection ##fyp

♬ birfday - nico ˘͈ᵕ˘͈

Лампы проецируют разноцветные крупные блики, создавая эффект золотого часа — времени после восхода или перед закатом, которое так любят фотографы. В подобном освещении легко сделать атмосферные снимки.

Для тех, кто не особо ценит естественное освещение, есть вариант с радужными или неоновыми бликами.

@brandon_woelfel

It took so long to get here but it’s worth it ##rainbow ##sunsetlamp ##light

♬ friends - favsoundds
@sydcheyennne

Sunset lamp came in 🌅✨ ##sunsetlamp ##aesethetic ##interiordesign ##home ##chill ##vibes ##dallas

♬ Stand Still - Sabrina Claudio

Где купить лампу из тиктока?

Проще и дешевле всего найти лампу на AliExpress (скорее всего, у вашего любимого блогера именно такая). В поиске вводите «sunset projection lamp» или «rainbow projection lamp». Больше всего заказов и отзывов у этого продавца с лампами за 1160 рублей. Сами тиктокеры покупают лампы также на Etsy или Amazon.

Если внимательно рассмотреть самые живописные ролики с цветными лампами, можно заметить, что в интерьере интереснее выглядят комбинации из нескольких ламп или смешанные источники света. Например, постоянный свет в красных оттенках и закатная проекция.

Другие светильники с небанальным освещением, которыми можно дополнить популярную лампу

Настенный светильник DesignLed, 8110 р.

1 из 6

Панель освещения Philips Hue Play, 11 690 р.

2 из 6

Умная лампочка Mi LED Smart Bulb Essential, 990 р.

6 из 6
Подробности по теме
16 предметов, которые помогут создать уют на даче перед началом сезона
16 предметов, которые помогут создать уют на даче перед началом сезона