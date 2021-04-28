В прошлом году открытая обувь стала гораздо чаще мелькать в коллекциях брендов самого разного калибра: от масс-маркета и среднего ценового сегмента до люксовых гигантов. Складывалось ощущение, будто бы все поняли, что она не только очень удобная, но и, на самом деле, сочетается практически с любой одеждой.

Сандалий, сабо и мюлей стало действительно много. А бесконечные эксперименты брендов привели к тому, что четкое определение каждого из этих видов обуви стало достаточно размытым. Высокие платформы и подошвы причудливой формы, бесконечный декор или лаконичный верх из премиальных материалов, спортивный или более формальный дизайн — пару по душе себе найдет каждый.