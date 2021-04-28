Сандалии, мюли и сабо, которые вы захотите носить этим летом.

В прошлом году открытая обувь стала гораздо чаще мелькать в коллекциях брендов самого разного калибра: от масс-маркета и среднего ценового сегмента до люксовых гигантов. Складывалось ощущение, будто бы все поняли, что она не только очень удобная, но и, на самом деле, сочетается практически с любой одеждой.

Сандалий, сабо и мюлей стало действительно много. А бесконечные эксперименты брендов привели к тому, что четкое определение каждого из этих видов обуви стало достаточно размытым. Высокие платформы и подошвы причудливой формы, бесконечный декор или лаконичный верх из премиальных материалов, спортивный или более формальный дизайн — пару по душе себе найдет каждый.

Suicoke

15 209 р.

Suicoke

16 109 р.

adidas

4409 р.

Teva

7700 р.

Birkenstock

6209 р.

Dr. Martens

12 900 р.

Premiata

€265

Yogi

15 900 р.

Hoka One One

8009 р.

Zara

4499 р.

Crocs

3599 р.

Crocs

4899 р.

Reebok

8009 р.

Sinobi

$370

Birkenstock

7700 р.

Yuketen

£360

Malibu

£130

Zara

5599 р.

032C x adidas Consortium

12 181 р.

A.P.C.

27 027 р.