Скорее всего, вы даже не догадывались, что ваша укладка устарела.
Поколение Z, составляющее основную аудиторию тиктока, часто подмечает общие, стереотипные черты людей постарше. В этот раз досталось привычной укладке большинства миллениалок — косому пробору.
Зеды утверждают, что закидывать волосы на одну сторону — устаревший прием из того же разряда, что и носить джинсы скинни. К тому же эта привычка так распространена, что угадать по ней миллениала проще простого.
Большинство миллениалов отнеслись к тренду отрицательно — мало кто готов изменять привычному образу и укладывать волосы на модный прямой пробор. Те же, кто принимает подобные шутки всерьез, упрекают зумеров в непоследовательности — ведь именно поколение Z часто говорит о том, что каждый может выглядеть так, как хочет.
Одни показывают, что косой пробор никогда не выйдет из моды
Другие тщательно стараются мимикрировать под зумеров
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