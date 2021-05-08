Скорее всего, вы даже не догадывались, что ваша укладка устарела.

Поколение Z, составляющее основную аудиторию тиктока, часто подмечает общие, стереотипные черты людей постарше. В этот раз досталось привычной укладке большинства миллениалок — косому пробору.

Зеды утверждают, что закидывать волосы на одну сторону — устаревший прием из того же разряда, что и носить джинсы скинни. К тому же эта привычка так распространена, что угадать по ней миллениала проще простого.

Большинство миллениалов отнеслись к тренду отрицательно — мало кто готов изменять привычному образу и укладывать волосы на модный прямой пробор. Те же, кто принимает подобные шутки всерьез, упрекают зумеров в непоследовательности — ведь именно поколение Z часто говорит о том, что каждый может выглядеть так, как хочет.

Одни показывают, что косой пробор никогда не выйдет из моды

Другие тщательно стараются мимикрировать под зумеров