Скорее всего, вы даже не догадывались, что ваша укладка устарела.

Поколение Z, составляющее основную аудиторию тиктока, часто подмечает общие, стереотипные черты людей постарше. В этот раз досталось привычной укладке большинства миллениалок — косому пробору.

@amandanuks

Cancel culture strikes again😔 ##cancelculture ##genzvsmillenial ##dramaticskit ##thedrama ##sideparts

♬ Hereditary Trailer Music - Sencit Music

Зеды утверждают, что закидывать волосы на одну сторону — устаревший прием из того же разряда, что и носить джинсы скинни. К тому же эта привычка так распространена, что угадать по ней миллениала проще простого.

@lauriebelles

the millennial uniform #sideparts #YesDayChallenge #McDonaldsCCSing #fyp

♬ CountDown - T.M.T

Большинство миллениалов отнеслись к тренду отрицательно — мало кто готов изменять привычному образу и укладывать волосы на модный прямой пробор. Те же, кто принимает подобные шутки всерьез, упрекают зумеров в непоследовательности — ведь именно поколение Z часто говорит о том, что каждый может выглядеть так, как хочет.

Одни показывают, что косой пробор никогда не выйдет из моды

@imalexisashley

The Queens of side parts 👑 #hairtok #sideparts

♬ 7 rings - Ariana Grande

Другие тщательно стараются мимикрировать под зумеров

@samileedip

Plz like me 🥺 #fyp #millenial #genz #sidepartmiddlepart #letsbefriends

♬ original sound - Samantha Grace
@bearticia

Hello fellow Gen-Zers #millennialsoftiktok #millenial #notgonnaknow #genz

♬ how would they know bad girls club - Chris Gleason
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