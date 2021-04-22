Ингредиентов, которые обещают увлажнение кожи и избавление от воспалений, с каждым днем становится все больше, а их составы усложняются. Однако в интернете все равно вспоминают старые средства, которые все еще считаются самыми эффективными.

Еще один удивительный эффект копеечного продукта отметили обладатели акне и жирной кожи. По их словам, после введения вазелина в уход кожа стала меньше лосниться, а воспаления появлялись реже.

За интригующим словом «слаггинг» прячется простой и даже устаревший трюк ухода за кожей — использование вазелина в качестве ночного продукта для лица . Пользователи реддита и тиктока отмечают, что у подобной процедуры много плюсов. Во-первых, вазелин — недорогое средство. К примеру, стандартная упаковка классического средства марки Vaseline обойдется примерно в 250 рублей. Во-вторых, по словам приверженцев слаггинга, вазелин справляется с питанием кожи лучше любого крема — шелушение проходит, а лицо становится мягким и гладким на ощупь.

Однако с восторженными отзывами согласны не все специалисты.

Наташа Солдатенкова

Врач-косметолог умного бьюти-пространства Institute

«Слаггинг — тренд сезона, который все-таки добрался из Кореи к нам. Пока женщины используют „чудодейственное“ копеечное средство для увлажнения кожи лица — вазелин, дерматологи и косметологи готовятся разгребать последствия этого очередного бьюти-бума. А они коснутся обладательниц всех типов кожи лица.

Для обладательниц жирного и комбинированного типа кожи эксперимент обернется большим количеством закрытых комедонов и, как следствие, воспалениями. За счет своей высоченной окклюзионной способности (возможность создавать пленку на коже. — Прим. ред.) вазелин закроет все выводные протоки сальных желез.

А обладательницам сухой кожи спустя какое‑то время регулярного использования вазелин усилит сухость. Дело в том, что, находясь на поверхности, вазелин создает парниковый эффект, не позволяя влаге испаряться (как в теплице). Со временем роговые чешуйки начинают набухать, разрыхляться, сцепление между ними ухудшается. Сухость кожи и шелушение появляются из‑за того, что коже не хватает липидов. В вазелине их нет. Соответственно, причина не решается, а ситуация только усугубляется.

Есть состояния (псориаз, нейродермит, сухая экзема), при которых способность вазелина к окклюзии используется в дерматологии, но в таких случаях продукт — лишь вспомогательное средство для лучшего проникновения в кожу других необходимых компонентов на короткий период, и не на лице.

И если эта модная тенденция захватила ваше сознание, хорошо подумайте о последствиях прежде, чем продолжать».