На днях американская певица опубликовала в инстаграме фотографии из поездки в Лас-Вегас. Для выхода в казино Бейонсе выбрала строгий белый костюм с золотыми цепями, а в качестве украшения надела кастомное ожерелье с именем. Последнее и привлекло внимание русскоязычного сообщества фанатов певицы.

Именное ожерелье, будто из нулевых, состоит из трех цепочек с массивными подвесками «Beyonce» и неожиданной надписью «площадь». Недоумение русскоязычных поклонников выразилось десятками комментариев в духе: «Почему у нее на шее „площадь“?», «А какая площадь? Первого президента или Красная?», «Седьмой альбом Бейонсе называется „Площадь“!». Однако разгадка оказалась банальнее.

Стилистка Зерина Акерс одела певицу в костюм нью-йоркского бренда Area. Дизайнеры использовали в качестве деталей цепочки с брендингом на разных языках. Слово «area» (область, территория) марка не совсем верно перевела на русский как «площадь» . Так что таинственная подвеска Бейонсе — просто неочевидный логотип.

Кстати, бренд неосторожно подошел и к переводу названия на другие языки. В комментариях под публикацией Бейонсе попались уточнения от говорящих на китайском.