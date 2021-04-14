Бренд Safer Zone, появившийся на заре пандемии и сосредоточивший свой ассортимент на аксессуарах для безопасности, выпустил новый аромат фирменного санитайзера, специально для музея «Гараж». Новинку с запахом мяты отличает и особенный флакон — в отличие от традиционного черного фласка, коллаборационный экземпляр выполнен в металлическом цвете.

Купить спрей «Мята» можно только в офлайн- и онлайн-магазине музея. Упаковка в 30 мл обойдется в 600 рублей. В будущем бренды планируют запустить в продажу 250-миллиметровые рефилы для заполнения фласков.