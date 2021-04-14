Удачный шопинг ассоциируется со временем горячих распродаж — в июне и в январе. Но классные вещи редко доживают до конца сейла или попросту устаревают к следующему сезону. Кажется, мы знаем решение, как обновить гардероб и не разориться.

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Для любителей выгодных покупок с 14 по 18 апреля во всех универмагах СТОКМАНН, а также онлайн-магазине stockmann.ru/cd пройдет легендарная акция «Сумасшедшие дни». Ничего невозможного нет Дважды в год — в апреле и октябре — специально под акцию СТОКМАНН закупает и привозит в Россию специальный ассортимент товаров из коллекций зарубежных брендов. Всего более 6000 наименований под каждый сезон, которые можно купить только в дни проведения акции и только в СТОКМАНН. Столь выгодные условия покупки для клиентов удается обеспечить благодаря масштабам акции и особым договоренностям с брендами, с которыми российский СТОКМАНН сотрудничает уже более 30 лет.

Только в течение 5 дней можно будет приобрести женскую, мужскую, детскую одежду, обувь и аксессуары из новых коллекций модных брендов, а также широкий ассортимент товаров и декора для дома с большой выгодой.



Цвет настроения — желтый Не первый год символы акции «Сумасшедшие дни» — желтые приведения и желтые ценники. В этом году их команду ждет пополнение. Ведь, по мнению экспертов Института цвета Pantone, жизнерадостный желтый — цвет 2021 года. А кто самый желтый и самый энергичный? Конечно же, миньоны — любимые анимационные персонажи взрослых и детей. Вместе с привидениями они помогут покупателям изучить секретный ассортимент новинок сезона в универмагах СТОКМАНН и интернет-магазине stockmann.ru/cd. Больше желтого — больше выгоды!

В рамках коллаборации «Сумасшедшие дни» х Миньоны в универмагах и на сайте СТОКМАНН можно будет приобрести детские коллекции с Миньонами. Также только в эти самые желтые «Сумасшедшие дни» юных модников порадуют специальной лимитированной коллекцией СТОКМАНН х Mum of Six, герои которой решили с головой окунуться в мир модного шопинга. В коллекции представлены худи, штаны, футболка и поясная сумка в двух цветах.

Тренд на свободу выбора Одно из главных преимуществ покупок в «Сумасшедшие дни» — полная размерная сетка представленного ассортимента. Покупателям не нужно переживать, что в «ходовом» 38-м размере не осталось тех самых кроссовок или босоножек. Но так как акция пользуется повышенным интересом среди клиентов (посещаемость универмагов СТОКМАНН в дни акции возрастает в разы), рекомендуем не откладывать покупки.

Среди известных мировых брендов, которые можно купить в «Сумасшедшие дни» СТОКМАНН Ralph Lauren, Levi’s, Calvin Klein, BOSS, Tommy Hilfiger, EA7, Guess, Love Moschino, Pierre Cardin, Superdry, Vandyck, Belucci, Ash, Crocs, Bronx, Rinascimento, Stella McCartney, Choupette, Reima, Benetton, Bogi, Cube Co, Freestyle и многие другие. На «Сумасшедших днях» можно также выгодно приобрести косметику и парфюмерию таких марок, как Byredo, Weleda, Mancera, American Crew, Shiseido, Payot и Declare и др. Тем, кто в преддверии майских праздников задумывается о дачной жизни и обновлении интерьера к весне, понравятся товары для домашнего уюта от Coincasa, Tognana, Le Creuset, Casa Stockmann, Villa Stockmann, Bassetti, Zwilling.

Еще больше выгоды Гостей универмагов во время акции ждут комплименты от СТОКМАНН. В первый день шопинга в универмагах (в ТРЦ «Авиапарк», ТРК «Европолис», ТК «Невский Центр») посетителей угостят полезным желтым напитком KOMBUCHA. Все покупатели получат в подарок 30 дней подписки на онлайн-кинотеатр IVI, скидку 15% от сервиса желтого такси «Ситимобил» (на тарифы комфорт и комфорт+), книгу из специальной подборки «Сумасшедшие дни», а также 25% скидку на всю литературу в электронной библиотеке ЛитРес — при сумме чека от 5000 рублей. Также в дни акции в СТОКМАНН можно будет приобрести стильную сумку-шоппер с авторским принтом от иллюстратора Анны Кассо.