Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.

Лизавета Шатурова Готова каждую неделю выпускать подборки одежды с блестками

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ana Takahashi (@anatakahashiii) Работы лондонской визажистки Аны Такахаши не перегружены деталями, но вглядываться в них можно очень долго

Анна Махорина Пересматривает «Window Shopper» примерно в 101-й раз (это только в текущем году).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от THE ATTICO (@the_attico) Attico представил съемку новой коллекции купальников, и настроение сразу стало нерабочим

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от BEVZA (@bevza) А добили его (то есть нерабочее настроение) украинцы Bevza со своей летней кампанией

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от HEREU (@hereu_) Также в коллаборации Cecilie Bahnsen и Hereu найдены идеальные балетки на все эти летние курорты выше. Непонятно только, получится ли вообще попасть на море в этом году, да и балетки все равно стоят 4 сотки евро

Ин Франк Призывает общественность игнорировать раффлы в интернет-магазинах

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarks Originals (@clarksoriginals) Ронни Файг и Clarks Originals выпускают роскошную коллаборацию. Только посмотрите на эти расцветки

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от itk (@itk_store) Как и некоторые другие модели New Balance, состаренные и загрязненные 574-е выглядят лучше, чем новые