Экранное время, проведенное в инстаграме, у редакторов «Красоты» зашкаливает. Сейчас эта соцсеть заменяет все: работает как магазин, показывает новинки, агрегирует сплетни и генерирует новые тренды. Что‑то становится темой для наших материалов, а что‑то пока остается в сохраненках. Именно ими мы делимся с читателями каждую неделю.
Лизавета Шатурова
Готова каждую неделю выпускать подборки одежды с блестками
Удивительный случай, когда яркое окрашивание смотрится натурально. Покажите маме, если вам запрещают краситься в зеленый
Работы лондонской визажистки Аны Такахаши не перегружены деталями, но вглядываться в них можно очень долго
Рубрика steal the look. Прости, Моника, но я уже ищу такие же джинсы
Анна Махорина
Пересматривает «Window Shopper» примерно в 101-й раз (это только в текущем году).
Attico представил съемку новой коллекции купальников, и настроение сразу стало нерабочим
А добили его (то есть нерабочее настроение) украинцы Bevza со своей летней кампанией
Также в коллаборации Cecilie Bahnsen и Hereu найдены идеальные балетки на все эти летние курорты выше. Непонятно только, получится ли вообще попасть на море в этом году, да и балетки все равно стоят 4 сотки евро
Ин Франк
Призывает общественность игнорировать раффлы в интернет-магазинах
Ронни Файг и Clarks Originals выпускают роскошную коллаборацию. Только посмотрите на эти расцветки
Как и некоторые другие модели New Balance, состаренные и загрязненные 574-е выглядят лучше, чем новые
С огромным интересом смотрю за тем, что делает Aimé Leon Dore. Вот наглядный пример того, как красиво анонсировать новые коллаборационные кроссовки